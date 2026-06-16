◇ナ・リーグ カージナルス3−0パドレス（2026年6月15日 セントルイス）

カージナルスのダスティン・メイ投手（28）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦に先発。完全試合こそ逃したが、101球を投げ9回1安打無失点、9奪三振の快投を見せ、自身初の完封勝利で5勝目を挙げた。

立ち上がり、タティス、メリル、マチャドとパドレス上位打線を3者凡退に封じると波に乗った。打たせて取る投球で相手打線を封じ、6回は3者連続三振。6回まで打者1人も出さない完全投球を続けた。

ただ、3−0の7回、先頭・タティスに対しフルカウントからの6球目、直球が高めに外れ四球でこの試合、初めて走者を背負った。メリルは遊ゴロに打ち取ったものの1死二塁から3番・マチャドに三遊間をゴロで破る左前打を浴び、ノーヒットノーランも逃した。それでもここまでの快投に本拠ファンはスタンディングオベーションで称えた。

メイはノーヒットノーランこそ逃したものの顔色を変えず、1死一、三塁のピンチで4番・シーツを外角チェンジアップで遊ゴロ併殺に打ち取り無失点で切り抜けた。自身最長イニングとなった8回も続投し3者連続三振と圧倒。2死からフランスを空振り三振に仕留めると、雄叫びを上げ感情をあらわにした。3点リードで迎えた9回には2死までこぎ着けると、再び本拠ファンが立ち上がり、拍手。最後の打者、タティスを空振り三振に仕留めると、球場は地鳴りのような大歓声が響き、右腕は捕手・ルックスとハグを交わし、完封勝利を喜んだ。

メイは2016年のMLBドラフト3巡目（全体101位）でドジャースから指名され、19年にメジャーデビュー。ただ、21年にトミー・ジョン手術を受けるなど度重なる故障に悩まされた。復帰が期待された24年シーズンも食道裂傷の手術を受け全休。それでも25年は春季キャンプで結果を残し、先発ローテーションの座をつかみ取った。

その後、7月末のトレード期限にレッドソックスへ移籍。両チーム合わせて自己最多となる132回1/3を投げ、計7勝11敗、防御率4.96を記録した。シーズン後にFAとなり、カージナルスと契約を結んだ。