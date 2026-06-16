【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 1ー1 エジプト代表（日本時間6月16日／シアトル・スタジアム）

【実際の映像】2人いても止められない！驚異の実質同点弾

ベルギー代表のFWロメル・ルカクが、途中出場からわずか22秒で同点ゴールを呼び込むプレーを見せた。“ラスボス”が見せた重戦車のような突破がサッカーファンに衝撃を与えた。

ベルギーは日本時間6月16日、FIFAワールドカップ2026グループG第1節でエジプト代表と対戦。ベンチスタートとなったルカクは、1点を追う66分にピッチへ投入された。

FWシャルル・デ・ケテラーレとの交代で入るルカクの姿に、DAZNで解説を務めた駒野友一氏（元日本代表）は「いやーラスボス感すごいですね」とコメント。田中裕介氏も「攻め込むところはできているので、最後の迫力でルカクが仕事をしてくれると思います」と期待を寄せた。

すると直後、ベルギーが右サイドから崩しにかかると、DFトーマス・ムニエからグラウンダーのクロスが送られる。ゴール前に構えたルカクは、DFヤセル・イブラヒムとDFモハメド・ハニーの間を強引に割って侵入。圧倒的なフィジカルで2人を引きずるようにゴール前に侵入し、最後は相手DFのオウンゴールを誘発した。

投入からわずか22秒で結果を残したルカクに、田中氏は「怖すぎますよ。いきなり」と驚き。「強いですねー。入るのもいいですし、最後は2人に挟まれていますからね」と称賛した。SNSでも「ルカクがファーストプレーで結果残した」「こんなのに突っ込まれたら怖いやろ」「怪物やん」「2人いても止められないw」「仕事するなー」「ラスボス発言に笑ってたらさらにゴールするというw」「間違いなくラスボス」といった声が相次ぎ、会場も騒然となった。

圧倒的な存在感で流れを変えたルカク。ベルギーはエースの一撃で同点に追いつき、勝ち点1を手にした。（FIFAワールドカップ2026）