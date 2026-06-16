「めちゃくちゃ良い投手」山本昌らOBが平良海馬を大絶賛

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」が15日に公開され、山本昌氏、GG佐藤氏、T-岡田氏が出演し、西武・平良海馬投手の投球を絶賛した。

今季ここまで10試合に登板し、5勝1敗、リーグトップの防御率0.82をマークしている平良。GG佐藤氏が「平良投手をどう見ているか、昌さんに聞きたいですね」とたずねると、山本氏は「めちゃくちゃ良いピッチャーです」と即答。「リリーフでも無双してましたけれど、先発でも十二分にね」と高く評価した。

さらに、6回1安打1失点で勝利投手となった11日の広島戦での投球を見ながら、「普通あの肘の位置からフォークを投げてもあまり落ちないんですが、あれを落とす技術があるところがすごい。真っ直ぐの走りもいい。肘の位置がそんなに高いところじゃないので、真っ直ぐの伸び、回転は多いですよね」と分析。

続けて、「今のボールをしっかり投げていたら、メジャーでも同じくらいの勝ち星を挙げられるくらいのピッチャーかな」と称賛すると、T-岡田氏も「何回か対戦はあるんですけれど、タイミングが難しい」とうなずいていた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）