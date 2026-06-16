「もう雨の日着る服に悩まない！」→【ワークマンのレインウェア】がコスパも機能性も◎

「何着よう？」と迷うことが多い雨の日。不快感を軽減してくれて、動きやすくて、できればおしゃれに見える一着を探そうと思うと、なかなか納得のいくアイテムが見つからないものです。そんなときにチェックしたいのが【ワークマン】の「レインウェア」。雨の日を快適に過ごすための機能を備えながら、普段のコーディネートにも取り入れやすいデザインが魅力です。今回は、天気が不安定な季節のお出かけをサポートしてくれる、注目のアイテムをご紹介。

雨の日の装いを彩る高機能パーカー

【ワークマン】「レディースマウンテンパーカーレイン」\2,900（税込）

水を弾き、湿気を逃がす機能を備えたマウンテンパーカー。背中には風が通りやすいメッシュ素材が採用されているので、熱や湿気がこもりやすい雨天時に頼れる一着です。印象的なのが、目を惹く絶妙な配色デザイン。シンプルなボトムスを合わせるだけでもしっかり華やぎます。シルエットがシンプルなので、さまざまなスタイルに合わせやすいのも嬉しいポイント。

さらに、大きめのポケットや面ファスナー付きの袖口、フィット感を調整できるスピンドルコード付きのフードなど、使い勝手に配慮されたディティールもポイント。機能性とデザイン性を兼ね備えながら、手に取りやすい価格なのもうれしい一着です。パンツはもちろん、スカートを合わせたフェミニンな着こなしにもマッチ。