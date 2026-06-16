「早めに謝れば…」高市首相が“ネガキャン問題”で答弁訂正も、永田町では怪文書が流れる“舞台裏”

国会答弁を訂正し

高市首相陣営の“ネガキャン問題”は新たなフェーズに入った。

昨年の自民党総裁選や衆院選で他陣営への中傷動画の作成、拡散を『neu』社の松井健CEOに依頼していたとされる疑惑。これまで高市早苗首相（65）は“知らぬ存ぜぬ”を繰り返してきたが、週刊文春などの再三の追及に整合性が取れなくなり、とうとう国会答弁を訂正したのだ。

首相は６月10日の衆院法務委員会で、文春オンラインが報じた松井氏と高市氏の秘書とされる音声について

「秘書本人に確認させたところ自分の声と似ていると思うが、編集され、細切れになっていることから内容も含め、確信は持てない。ただ信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、国民の声を広く聞くために検討している企画の紹介を聞いたことがある」

と松井氏側とやり取りがあったことを認めた。さらに今年３月、週刊現代の取材に秘書が松井氏とのやり取りを認めていた回答についても

「内容が事実と違う」

と否定していたが、この日、秘書に確認した際に齟齬があったとして

「（週刊現代に）高市事務所から出した回答文は誠実にお答えしたもの」

と訂正した。

高市首相は頑なに自分の主張を曲げず、ネット上では「謝る＝敗北」と考えているフシがあると指摘されている。

今回、国会答弁を訂正したことで、野党は「虚偽答弁を行った」として、首相に謝罪を求めていくとみられるが、果たしてすんなり謝るかどうか。政治評論家の有馬晴海氏は本サイトの取材に対し、

「自民党内でも秘書が勝手にやったことにして早めに謝っておけば、ここまで大きなことにはなっていなかっただろうという声は多い。６月12日に自民党の外国人政策本部からの提言を受け取るために新藤義孝本部長（68）らと会ったとき、足元がふらついたと報じられた。高市サイドは人工関節の影響で病気ではないと否定しましたが、このネガキャン動画問題が、高市首相にプレッシャーを与えていることは間違いないでしょうね」

と話す。

永田町では答弁訂正と同タイミングで、一連の疑惑の舞台裏について“怪文書”も流れている。

スキャンダルでは済まされない

それによると、文春に続き共同通信なども前出の松井氏にインタビュー取材を行っているが、マスコミ対応を仕切るヤメ検弁護士Ｘ氏に対し、安倍晋三内閣時代に“官邸の守護神”と呼ばれた黒川弘務元法務次官が

〈あまり事を大きくするな〉

と“圧”をかけていると記されている。このほか、高市秘書の過去の経歴などもまとめられている。全国紙政治担当記者は

「文書の真偽は現在精査中ですが、このタイミングで爆発的に広まったのにはウラがありそうです。単なる週刊誌報道から、時の首相の“クビを獲りにいこう”という話に変わってきたから。総選挙で圧勝し盤石にみえる高市内閣ですが、この“ネガキャン問題”が崩壊を招く“蟻の一穴”になりうる可能性が出てきたということでしょう」

と語る。

高市首相の秘書と松井氏の接点を認めた以上、今後の争点はネガキャン動画に対する高市陣営の関与の度合い、さらには松井氏が発行責任者を務めた「サナエトークン」との点と線についても話が及ぶ可能性がある。

日本共産党の田村智子委員長（60）は６月11日、国会内で会見し

「これは単なるスキャンダルでは済まされない民主主義に関わる重大問題」

と糾弾した。テレビ局政治部記者は

「ここから激しい論戦になるだろうが、会期は来月17日まで。高市秘書の参考人招致は阻止するだろうし、このまま時間切れを狙う作戦なのではないか」

と指摘する。高市首相はどのように立ち回るか――。