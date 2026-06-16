女優の仲里依紗（36）が7月22日スタートのフジテレビ系新ドラマ「Tokyo middle 30」で主演を務めることが発表された。仲にとっては、同局の連続ドラマ初主演となる。

【もっと読む】カズレーザーが指摘！ 営業赤字87億円に転落したフジテレビの制作現場で起きている「無駄」と「楽しくないこと」

同作は中国で爆発的ヒットを記録した「Nothing But Thirty」を原作に、日本版としてオリジナルリメークした作品。“35歳の女性の今”をリアルに描いた恋愛ヒューマンドラマだ。さらに女優・のん（32）も主要キャストの1人で出演する。

「一連の問題以降、現在も、回復しない視聴率と制作費の問題で、キャスティングに苦戦しているフジテレビだけに、まだ同局のドラマで主演していない俳優陣に片っ端からオファーしているようです。仲さんのドラマの放送枠は水曜午後10時。現在は仲さんの前所属事務所『アミューズ』のディーン・フジオカさん（45）主演の『LOVED ONE』が放送中ですが、世帯視聴率は2〜3％と大苦戦中です」（テレビ局関係者）

仲は現在、25年4月でアミューズを退所し、フリーとして活動しているが、同社に所属していた頃、ライバルと目されていた吉高由里子（37）、さらに、すでに同社を退所した上野樹里（40）ら人気女優の後塵を拝していた。

それでも、今回大きなチャンスをゲットした格好だが、仲には大きな“武器”があるという。スポーツ紙芸能担当記者の話。

「専業のインフルエンサーたちも顔負けの発信力ですよ。仲さんのYouTubeチャンネルの登録者数は214万人、インスタグラムのフォロワー数は386万人。番宣番組に出まくるのと同時に、ドラマの番宣は自分のSNSでも十分できそうです。フジテレビはそのあたりへの期待もあるのかも知れません」

なかなか視聴率の戻らない同局のドラマで、今度こそ本当の救世主となれるか。ドラマの中身とともに、仲の独自の番宣にも注目したいところだ。

◇ ◇ ◇

現在のフジテレビを取り囲む状況に関しては、思うところは多いのだろう。b>『カズレーザーが指摘！ 営業赤字87億円に転落したフジテレビの制作現場で起きている「無駄」と「楽しくないこと」』…では、フジテレビの困窮ぶりについて伝えている。