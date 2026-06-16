首脳に抱きついたかと思えば、好きな曲の演奏に合わせて狂喜乱舞──、外遊するたび奇行に及んできた高市首相。仏エビアンで開催のG7サミット出席で欧州を訪問中だが、やはり今回も珍妙な行動に出ていた。

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日本時間の14日、英国を訪れ、スターマー首相と会談。経済安保分野の共同宣言を発表し、エネルギーの安定供給に向け、協力することで一致した。会場となったのは首相官邸だが、ここでの一幕が物議を醸している。

佐伯耕三内閣広報官が運営するX（旧ツイッター）が14日、官邸内を歩く高市首相とスターマー首相を収めた写真をアップ。歴代首相の写真が飾られた施設内を〈スターマー首相にご案内いただきました〉と記している。高市首相は、サッチャー元首相の写真を左手で指し示し満面の笑みだが、これが大炎上。〈バカ丸出し〉〈勉強不足〉などと批判が飛んでいるのだ。

当然ながら、スターマー首相は現労働党党首で、サッチャー元首相は元保守党のトップ。政治思想は真逆だ。「小さな政府」を掲げたサッチャー元首相とは立場を異にする。2024年7月に首相に就任すると、官邸の書斎に掲げられていたサッチャー元首相の肖像画を撤去したほどだ。高市首相の「サッチャー好き」は有名だが、スターマー首相の目の前で“政敵”をヨイショする必要はなかったはずである。

進次郎防衛相はまさかの「戦艦模型」贈呈

もう1人、やらかしているのが小泉進次郎防衛相だ。12日にインドネシアでプラボウォ大統領と会談し、同国が導入に意欲を示す海上自衛隊の護衛艦の利点を説明。日本は海自の「あさぎり」型護衛艦を輸出する方針だ。

マズかったのは、持参した土産である。進次郎氏は、地元・横須賀に保存されている戦艦「三笠」の模型をプレゼント。戦時中、旧日本軍はインドネシアを侵略・統治した歴史がある。帝国主義時代の軍艦の模型を贈呈するなんて、あり得ない対応だ。こちらもSNSで批判が殺到している。

進次郎氏はXで模型を渡した際の写真をアップ。笑顔の進次郎氏に対し、プラボウォ大統領は何とも言えない渋い表情を浮かべている。

高千穂大教授の五野井郁夫氏（国際政治学）はこう言う。

「高市、小泉両氏は、ハシャギすぎでしょう。高市氏がサッチャー氏の写真を礼賛した一幕は、日米会談の際に、ホワイトハウスでバイデン前大統領の写真の代わりに掲げられた『オートペン』を指さして笑っていた様子に似ています。意味合いは違いますが、双方とも『軽率』という点で共通する。小泉氏も問題です。旧日本軍占領下のインドネシアでは、強制的に徴用した現地労働者は『ロームシャ』と呼ばれ、今もその呼称が国民の記憶に残っている。国民感情に配慮し『三笠』でなく輸出対象の『あさぎり』型護衛艦の模型を贈るべきではなかったか。不適切な外交姿勢だと思います」

2人ともおとなしくしていた方がいいのではないか。

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