

資料 香川県立高校入試の様子 2026年3月

香川県教育委員会は、2027年度の公立高校の入学者選抜者要綱を発表しました。一般選抜の試験は2027年3月9日と10日に行われます。

入試日程は、自己推薦選抜（全日制）が2027年1月21日と22日に願書を受け付け、試験は2月2日。2月9日に合格発表が行われます。

一般選抜は2027年2月12日から15日に願書を受け付け、17日から19日に志願変更。3月9日に学力検査、10日に適性検査と面接が行われ、合格発表は3月18日です。

2027年度から小豆島中央高校でも自己推薦選抜を行うことになり、自己推薦の実施校は27になります。

2026年度の公立高校入試では入学願書のみインターネット出願を受け付けていましたが、27年度からは調査書など全ての出願関係書類をインターネット出願システムから手続可能にする方向で準備を進めています。

ただ、特別措置願書や自己推薦選抜の自己PR書など一部の書類は、持ち込みや郵送でも受け付けるということです。

インターネット出願システムが初めて導入された2026年度の公立高校入試では、一般入試で、受験生1人分の願書が志願先の高校に提出されていなかったというトラブルがありました。受験生に責任がないことから、香川県教委は入学願書の提出を認め、受験機会を確保しました。