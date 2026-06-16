元イングランド代表DFリオ・ファーディナンド氏も絶賛

北中米ワールドカップの初戦で日本代表はオランダ代表と2-2で引き分けた。

欧州を代表する強豪に2度のリードを許しながらも、そのたびに追い付いた日本代表の戦いぶりが称賛されている一方で、試合後のファン・サポーターによるゴミ拾いもあらためて注目されている。

日本のファン・サポーターが会場のゴミ拾いをする姿は、試合後の日本代表チームのロッカールームの美しさとともに、近年の国際大会のたびに話題となっている。今W杯でもオランダ戦後に青い大きなビニール袋にゴミを集める日本のファンの様子が世界的に注目された。

元イングランド代表DFリオ・ファーディナンド氏も、その様子に感銘を受けた様子でフォロワー数1,060万人を越える自身の公式「X」アカウントで、スタンドの座席や通路に残されたゴミを大きなゴミ袋に入れる日本のサポーターたちの動画をアップし、「日本のファンに大きな感謝を！ リスペクト！」と綴った。

この投稿には「これが集団で行われている事実が驚きだ」「W杯のたびに日本人の振る舞いに感心させられる いつも素晴らしい手本となる」「彼らは地球上で最も几帳面な人間だ」「日本の清潔さに納得できる」「2010年の南アフリカで彼らと一緒にゴミを集めたよ。リスペクト」「とても美しい伝統」「イングランドを破ったウェンブリーでも、同じ光景が見られたよ」「ファンも、選手達も模範的だ」「なんて素晴らしい文化なんだろう」「日本人は美しい。大好きだ」「笑顔でこれができることが素晴らしいよ」「僕たちは地球を自分のものにしているのではなく、借りているだけ。多くの人たちが忘れてしまっているそんなことを日本人には思い出させてもらえるよ」など、多くの反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）