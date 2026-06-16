FIFAワールドカップ(W杯）1次リーグF組で20日（日本時間21日）に日本と対戦するチュニジアの新監督に、エルベ・ルナール氏（57＝フランス）が就任する可能性が浮上した。「FOOT AFRICA」など複数のメディアが16日に報じた。

チュニジアは14日（同15日）の1次リーグ初戦でスウェーデンに0―5と大敗。W杯開幕直前のベルギーとの親善試合と合わせて2試合計10失点と、伝統の堅守が崩壊した。チュニジア連盟は15日、代表チームのインスタグラムでサブリ・ラムシ監督の解任と、テクニカルディレクターのモンデール・ケバイエル氏1次リーグ残り2試合で暫定監督を務めると発表した。

しかし、その後にSNSは削除された。報道によると、選手側からラムシ監督の続投を要望する声が上がり、15日の練習も引き続き同じコーチングスタッフが指揮を執ったという。「FOOT AFRICA」は連盟が会合を開き、数時間以内に解任か続投かを決めると報じた。

混乱した状況で後任の有力候補に浮上したのが、アフリカなどで“白い魔術師”と呼ばれる手腕を発揮してきたルナール氏だ。チュニジア連盟は既に接触済みで、日本戦からの“緊急登板”だけでなく長期的なプランも提示したという。

ルナール氏はザンビアとコートジボワールをアフリカ王者に導き、モロッコを率いて18年W杯ロシア大会に出場。サウジアラビアを率いた22年カタール大会ではアルゼンチンを破る金星を挙げた。24年にサウジアラビア代表監督に復帰して今W杯の出場権を獲得したが、今年4月に解任されたばかりだった。