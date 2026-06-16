Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・I卓の第1試合が6月15日に行われ、鈴木大介（BEAST X・連盟）が試合中に見せた独特な所作が話題となった。危険牌をツモった際、その太い指で牌を隠すかのように熟考した珍場面に対し、放送席や視聴者からツッコミが相次いだ。

【映像】持ってきたのは何の牌？鈴木大介の指で隠れたのは…

東4局、3万5500点持ちのトップ目に立つ大介の配牌は赤5索が1枚あり、面子手も対子手も狙える手格好だった。そこから2巡目にドラの3索を引き入れると、6巡目にはさらにドラの3索を重ねて2面子を完成させる。4対子あり七対子も狙えたが、ここは面子手を選択した。

8巡目、上家の菅原千瑛（連盟）から出た七万をチーしてタンヤオ・赤・ドラ2の満貫を狙う方針をとると、12巡目には4筒もチーして四万単騎のテンパイを果たした。

しかし直後、醍醐大（セガサミーフェニックス・最高位戦）からリーチ・平和の3・6・9索待ちのリーチが入る。緊迫した16巡目、大介は危険そうな牌を引き寄せると、盲牌したまま約5秒間にわたってフリーズ。その際、彼の太い指に牌がすっぽりと隠れてしまい、画面越しには何を持ってきたのか分からない状態となった。

この様子に実況の古橋崇志（連盟）は、「何だ？何だ？シークレット大介」と説明した。険しい顔で熟考した大介が持ってきたのは醍醐の現物である7索だったが、テンパイ気配を漂わせていた紺野真太郎（連盟）にも危なそうな牌であり、最終的に大介はこれをツモ切りした。

視聴者をじらすような動きに、コメント欄からは「シークレット大介ｗ」「見えないw」「シークレットだいすけ草」といった爆笑のコメントが殺到した。さらに「新モーション」「めっちゃ一発ツモ溜めたんかと思ったわw」といった声も寄せられ、大介の豪快な指先がもたらした珍場面に沸いた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

