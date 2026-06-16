ダンビラムーチョ大原、“自粛中”に救ってくれた先輩芸人明かす「随所随所で電話とかLINEとかで…」
お笑いコンビ・ダンビラムーチョの大原優一（36）が、15日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。“自粛中”に救ってくれた先輩芸人を明かした。
【写真】何があった？バラエティ出演休止が相次いだ吉本芸人
「僕はちょっと、世間をお騒がせするようなことがあって…」とトークを始めた大原。昨年、表舞台から姿を消した際に多くの人に迷惑をかけたとし「精神的にキツイ。芸人を辞めないといけないのかも」と思っていたことを振り返った。
多くの芸人から励ましの声をもらったというが、中でも1番救いになったのはもう中学生だったという。「随所随所で電話とかLINEとかで『絶対大丈夫！』『絶対いつか帰ってこれる！』『僕が好きなバンドマンとかも結構捕まったりしているけど、結構復帰できてる』」と励ましてもらったそう。
さらに地元・長野の諏訪大社で、もう中学生が絵馬に「大フィーバーしますように」などと記入して復帰を願っていたことがうれしかったと伝えていた。
【写真】何があった？バラエティ出演休止が相次いだ吉本芸人
「僕はちょっと、世間をお騒がせするようなことがあって…」とトークを始めた大原。昨年、表舞台から姿を消した際に多くの人に迷惑をかけたとし「精神的にキツイ。芸人を辞めないといけないのかも」と思っていたことを振り返った。
さらに地元・長野の諏訪大社で、もう中学生が絵馬に「大フィーバーしますように」などと記入して復帰を願っていたことがうれしかったと伝えていた。