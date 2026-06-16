【大玉トマトVSミニトマト】栄養素やうまみはミニの圧勝？大玉のメリットは…おいしい使い分けを野菜ソムリエが解説

“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、栄養豊富な夏野菜の代表格「トマト」。大玉とミニの違いは？使い分けや選び方は？徹底解説します。



文・写真＝堀基子

トマトの品種、どれだけ知っている？

店頭に並ぶ様々なトマト。一般的なトマト（以下、大玉）は150g以上、ミニトマト（以下、ミニ）は10〜30g、その中間にあたるミディトマト（以下、中玉）は40〜60gが目安とされています。

大玉の品種としては、甘みが強めでゼリー部分が多い「桃太郎」、濃厚な味わいでお尻がとがった姿の「ファーストトマト」、甘みと酸味のバランスがよく水っぽくない「りんか409」などがあります。

ミニには、丸い球形の「千果（ちか）」や「キャロル」といった品種をはじめ、ゼリーが少なく果肉が多い長卵型の「アイコ」、いちごのような形で甘い「トマトベリー」などがあります。

また、ミニは定番の赤だけではなく、イエロー、オレンジ、グリーン、赤黒いブラックなどのカラーもあります。大玉とミニを交配して誕生した中玉には、糖度が高い「フルティカ」、高糖度のブランドトマト「アメーラ」などがあります。

大玉とミニの栄養の違いは？

大玉とミニは栄養面でも違いがあります。

それぞれの100g当たりの栄養価を比べてみると…

【カロリー】

まずカロリーは、大玉が20kcalであるのに対し、ミニは30kcal。

【リコピン】

すぐれた抗酸化力を持つトマトの赤い色素リコピンは、大玉が210mgであるのに対し、ミニは290mg。

【ビタミンC】

ビタミンCは、大玉が15mgであるのに対し、ミニは32mg、と2倍以上。

【ベータカロテン】

体内でビタミンAとなって粘膜を健やかに保つのに役立つベータカロテンは、大玉が540μgであるのに対し、ミニは960μgと約1.8倍。

ミニに軍配？大玉のメリットは？

「造血のビタミン」とも呼ばれる葉酸、体内の余分な塩分（ナトリウム）の排出を助けるカリウムなど、ほとんどのビタミンやミネラルの含有量はミニの方に多く含まれています。

うま味成分として知られるグルタミン酸も、大玉が240mgであるのに対し、ミニは380mgと1.5倍以上。エネルギー源として大切なぶどう糖は、大玉が0.1gであるのに対し、ミニは2.1gと圧勝。

甘みの成分である果糖も、大玉が1.6gであるのに対し、ミニは2.4g。では、選ぶならミニの一択なのかといえば、カロリーと糖分が多いということは、ダイエット中ならミニよりも大玉という選択もアリだと思います。

リコピンの吸収率をUPさせる食べ方

さて、トマトの栄養素といえばリコピンですが、活性酸素を消去する抗酸化力はベータカロテンのおよそ2倍、ビタミンEの約100倍ともいわれ、特に樹上完熟させたトマトはリコピンが多いのだとか。

トマトに含まれるリコピンは脂溶性なので、油を使って調理すると吸収率が高まります。

そして、リコピンは特にオリーブオイルと一緒に摂取すると吸収率が高くなったという研究データが発表されています。

また、生のまま食べるよりも加熱調理した方がリコピンの吸収率が高くなるという研究成果もあります。

つまり、リコピンをしっかり摂取するなら、オリーブオイルで炒めてから煮込むラタトゥイユのような料理がオススメというわけです。

ちなみに、トマトをミキサーにかけて破砕すると、細胞壁が壊れてリコピンの吸収率が高まります。リコピンの摂取を目的とするなら、市販のトマトジュース、トマトケチャップ、トマトピューレ、トマトソースといった加工品を利用するのも、効率的かつ手軽だと思います。

大玉とミニのおいしい使い分け術

ところで、大玉とミニでは味にも違いがあるのでしょうか？

大玉は、酸味と甘みのバランスがよく、爽やかな味わいが魅力です。濃厚な料理の合間に生で食べると口直しになりますし、サンドイッチやハンバーガーなどにもよく合います。

私は生の玉ねぎとの相性のよさが好きで、中に刻んだ玉ねぎやツナを詰めたファルシや、玉ねぎやカラフルな野菜を細かく刻んで混ぜるチョップドサラダなどをよく作ります。

また、水分が多くジューシーなので、煮込み料理にも適していて、サバの水煮缶と煮込むだけでも美味です。

一方、ミニは大玉よりも糖度が高いのが特徴で、フルーツのように楽しむことができるので、お弁当にもぴったりです。

水分が大玉よりも少ないので、ピザにのせても水っぽくならないのもお気に入りです。そして、今回レシピを紹介するアクアパッツァなどの料理に使うと、大玉よりも濃厚なうま味と甘みを感じます。

「スターマーク」のあるものを選ぼう

さて、店頭でトマトを選ぶ際は、ヘタが緑色でピンとしていて、皮に張りとつやがあるものが新鮮です。お尻に「スターマーク」と呼ばれる放射状の線があるものは、成熟しているとされています。

大玉はスターマークがあるものを選びます。ミニはスターマークが出ないので、ヘタの色が鮮やかな緑色で、実にへこみや傷がないものを選びます。

すぐに食べるのなら赤く熟したものを選びますが、まだ青みが残っていたら、15〜25℃の直射日光が当たらない室内で追熟すれば、リコピンが増えて赤く色づきます。

「保存」と「復活」の裏技

保存の際、冷蔵するなら、ポリ袋に入れるか、1個ずつラップで包み、ヘタを下にして冷蔵庫の野菜室へ。

うっかり冷蔵しっ放しにしてミニトマトをシワシワにしてしまったら、50℃のお湯に20〜30秒ほど浸けるだけで、みずみずしく復活します。この技を使えば、しなびかけたレタスの葉もパリッと復活するので、ぜひお試しくださいね。

トマトをたくさん入手したときは、丸ごと冷凍しておくと、凍ったまますりおろしてドレッシングやトマトソースに使いやすく、皮むきする際も解凍するだけでツルンとむけるので便利です。また、カットしてから冷凍しておけば、そのまま煮込みなどに使えるのでオススメです。

また、ミニトマトを使う際、ぜひ注意したいのが、ヘタを取ることです。ツルっとした実の表面は洗えば汚れや細菌が落ちやすいのですが、複雑な形状をしたヘタには雑菌が残りやすいため、彩りのつもりで緑のヘタを付けたままサラダやお弁当に入れると、食中毒などの原因になる場合もあるため、気をつけましょう。

色とりどりミニトマトのアクアパッツァ

カラフルなミニトマトを使えば、見た目も楽しいアクアパッツア。今回は鱈の切り身を使いましたが、鯛などの白身魚や、鮭などでも美味です。ワインの量はお好みで加減してくださいね。

【色とりどりミニトマトのアクアパッツア】

■材料（2人分）

鱈の切り身2枚

あさり10個

ミニトマト12個

エリンギ（小）2本

にんにく2片

オリーブオイル大さじ1

白ワイン50ml

水100ml

塩小さじ1弱

こしょう少々

■作り方（2人分）

（1）鱈は食べやすい大きさに切り、塩の半量を振り、10分ほど置いてからペーパータオルで水分をふき取り、生臭みを抜きます。あさり10個は砂抜きし、ミニトマト12個とにんにく2片は半分に切り、エリンギ2本は縦に切ります。

（2）フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて中火にかけ、いい香りが立ってきたら鱈とエリンギを入れ、軽く色付くまで焼きます。

（3）あさり、ミニトマトを入れ、白ワイン50mlを加え、強火でアルコールを飛ばした後、水100mlを加えてふたをして蒸し焼きにし、あさりの口が開いたら残りの塩とこしょうで味を調えます。お好みでフレッシュハーブやオリーブを加えても美味です。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。