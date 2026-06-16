告白された人数は11人、偏差値71の高校に通う才色兼備な高2・たまきが、継続メンバーとして新シーズン「インチョン編」に参加。前回の旅では受け身な恋愛になってしまったというたまきは、「人生初の彼氏を作る旅に来ました」と意気込みを明かした。

【映像】11人に告白された偏差値71の美人JK

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。15日はインチョン編第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

りら（岡本莉來、高1／富山県、今日好き公開オーディションファイナリスト）

るる（小森瑠々、高2／島根県）

ゆうな（秋元優奈、高3／埼玉県）

ひまり（市川妃莉、高3／北海道）

【継続】

たまき（今井環希、高2／大分県、「チェンマイ編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

せいたろう（江口惺大郎、高3／東京都）

はるか（鳥井悠叶、高1／愛知県）

しゅん（片山駿、高1／東京都）

えいた（川粼瑛太、高3／徳島県）

【継続】

そら（宮崎宇宙、高1／福岡県、「ラヨーン編」からの継続）

「めっちゃ美人」「キラキラしてる」たまきの登場に男子メンバー大興奮

新シーズンの舞台は、韓国・インチョン。新規メンバー8人による自己紹介が進む中、継続メンバー2人目として現れたのは、偏差値71というトップ校に通い、黒髪で儚げな雰囲気をまとう美少女・たまきだった。

たまきの姿に男子メンバーたちの目は釘付けで、そらが思わず「めっちゃ美人」、スタジオのかすも「たまきだ！」とたまきの眩しさを口にするほどのオーラ。

たまきが、「前の旅の時に、私はあんまりパッとしなくて印象が薄かったので、今回の旅では、心を掴んで人生初の彼氏作る旅にきました」と意気込みを宣言すると、男子校出身で恋愛経験ゼロのせいたろうが「僕もまだ彼女できたことないんで、一緒です」と早速反応。「中学高校が男子校で本当に関わってこなかったので」と打ち明けると、たまきも「私も関わってないよ、共学だけど話さないから」と言い、せいたろうが「じゃあ一緒？」と尋ねると、たまきは「一緒だね」と笑顔を見せ、早くも息の合ったやり取りを見せた。

「本読むこととか好き」偏差値71高校生・たまきの意外なタイプは？

そしてたまきが「趣味とか聞いてもいいですか？」と切り出すと、そらは「カフェ巡りとかしてます！最近」と即答。たまきは「私もめっちゃ行きます！写真撮りに行きます」と言い、また、えいたが「僕はサッカーが趣味で、あとは絵描くことと、あとルービックキューブ」と話すと、たまきは「私もルービックキューブできます」とこちらでも共通点をアピール。

さらに、せいたろうが「ラクロスとサッカーと、ピアノとかギターを趣味でやってるって感じです」と明かすと、たまきは「才色兼備ってやつですね」と絶賛。そんなたまきは、「漫画読むこととか本読むこととか好きです！結構なんでも好きで、自然行くのとか最近ハマってます」と自己紹介すると、しゅんが「僕も自然好きです」と反応した。

またひまりから「たまきちゃんの好きなタイプなんですか？」と聞かれると、たまきは「ちょびっとおバカな人が好きだから、年下っぽい人がタイプです」と理想のタイプを明かした。

第一印象で気になった相手について、そら、せいたろう、はるかの3人を挙げたたまき。そらについては、「前の旅見てたから『いる！』って思って」「にこって笑ってて、笑顔がかっこいい」と印象を明かす。

せいたろうには「学ラン着てて…わたし学ラン好きなんですよ！かっこいいなと思ってたら質問してくれて、質問とかされたことないから、嬉しいなと思って！」と、初対面で積極的に話しかけてくれたことに好印象を抱いた様子。

そして、「はるかくんは私に興味なさそうな感じの顔してて、そこが知りたいなって。そういう自分に興味なさそうな感じのところが気になって」と、高1でミステリアスな雰囲気のはるかが気になったようだ。