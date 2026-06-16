「マジか…」楽天新監督に吉井理人氏が電撃就任決定的　ファン熱視線「どんな条件で引き受けたのかな？」「最低でも3年はお任せしてほしい」

吉井氏は世界一に輝いた23年のWBCで投手コーチを務めた（C）産経新聞社

6月10日に三木肇監督の休養を発表したばかりの楽天の電撃監督人事が話題を集めている。

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16日付け紙面で「スポーツ報知」含め複数のスポーツ紙は、楽天の新監督に前ロッテ監督の吉井理人氏が就任すると一斉に報じた。

吉井氏は現役時代、近鉄、ヤクルトでキャリアを重ね、メジャーにも挑戦。メッツ、エクスポズ、ロッキーズと渡り歩き、日米通算121勝をマークした。

指導者としても評価が高い。日本ハム時代には1軍投手コーチとしてダルビッシュ有や大谷翔平を育成、その後も世界一に輝いた2023年のWBCでも投手コーチを務め、ロッテでも23年から3年にわたって指揮を執った。確かな指導力で多くの投手を羽ばたかせてきた。