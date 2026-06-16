ジブリ作品グッズショップ「どんぐり共和国」、アメリカ初出店決定 店舗は『となりのトトロ』の世界観
スタジオジブリ作品グッズを取り扱うショップ「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」が、23日から12月31日までの期間限定で、米・ロサンゼルス郊外にある商業施設「Del Amo Fashion Center(デル アモ ファッションセンター)」に出店することが決定した。
【写真】シリーズ5作目『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 千と千尋の神隠し』
「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」は、現在日本国内に40店舗、香港に5店舗、上海に1店舗、台湾に6店舗を展開しており、アメリカ合衆国における初の店舗として「Donguri Republic in LOS ANGELS」と称し展開する。海外でも高い人気を誇る『となりのトトロ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』をはじめとした、スタジオジブリ作品の関連グッズを400点以上取りそろえる。
店舗は、「微笑みのたえないやすらぎとぬくもりのある場所」というブランドコンセプトを踏襲し、スタジオジブリ作品の世界観を身近に感じていただける空間を展開する。外観には、元気よく歩く小トトロやメイなど、『となりのトトロ』の映画を想起させるイラストをあしらう。また、店内では、バス停でネコバスを待つ大きなトトロが来客を迎える。
オープンを記念し、100ドル以上の買い物をした人を対象に、トートバッグのプレゼントを実施する。さらに、全米の映画館で開催される「STUDIO GHIBLI FEST 2026」での作品上映と連動し、「映画フィルム風しおり」をプレゼントする企画も実施する。
■店舗概要
店舗名称：期間限定 Donguri Republic in LOS ANGELES
開催期間：2026年6月23日(火)〜2026年12月31日(木)
開催場所：Del Amo Fashion Center
(3525 West Carson St, Torrance, CA 90503 アメリカ合衆国)
営業時間：（月〜土）10：00〜21：00、(日)11：00〜19：00
※1：施設の営業時間に準ずる
※2：アメリカ現地時間
【写真】シリーズ5作目『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 千と千尋の神隠し』
「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」は、現在日本国内に40店舗、香港に5店舗、上海に1店舗、台湾に6店舗を展開しており、アメリカ合衆国における初の店舗として「Donguri Republic in LOS ANGELS」と称し展開する。海外でも高い人気を誇る『となりのトトロ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』をはじめとした、スタジオジブリ作品の関連グッズを400点以上取りそろえる。
オープンを記念し、100ドル以上の買い物をした人を対象に、トートバッグのプレゼントを実施する。さらに、全米の映画館で開催される「STUDIO GHIBLI FEST 2026」での作品上映と連動し、「映画フィルム風しおり」をプレゼントする企画も実施する。
■店舗概要
店舗名称：期間限定 Donguri Republic in LOS ANGELES
開催期間：2026年6月23日(火)〜2026年12月31日(木)
開催場所：Del Amo Fashion Center
(3525 West Carson St, Torrance, CA 90503 アメリカ合衆国)
営業時間：（月〜土）10：00〜21：00、(日)11：00〜19：00
※1：施設の営業時間に準ずる
※2：アメリカ現地時間