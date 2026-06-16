◆米大リーグ カブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手３２）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発登板し、５回３分の２で８５球を投げ、５安打１失点、３奪三振の粘投を見せ、５勝目の権利を持って降板した。１―０とリードしたままマウンドを降りるも、代わって２番手で登板したメートンが押し出し四球を与えて追いつかれたため勝利投手の権利は消滅した。

中４日で迎えた今季１５試合目の登板。２登板連続で対戦相手はロッキーズとなった。３０球団ワーストの２７勝と苦しんでいるロ軍だが、前日１４日（同１５日）はアスレチックス戦で２４安打２３得点と打線が大爆発。球団史上最多得点をたたき出した打線は、勢いに乗っていた。

初回、前日１４日（同１５日）のアスレチックス戦で２本塁打など４安打７打点だった先頭のカストロに左前安打を許した今永。それでも後続を空振り三振、投ゴロ、三ゴロに抑えて無失点で切り抜けた。すると１回裏にはクローアームストロングが１３号先頭弾を放ってリードをもらった。

２回は２死から打ち取った当たりが高くバウンドがはねたことで内野安打になったが、続く打者の２球目を投げる前のけん制でアウト。３回も２死から安打を許したが走者を進めることはなかった。４回も１死からグッドマンに遊撃への内野安打を許したが後続をしっかりと抑えた。５回はこの試合初めて三者凡退に抑えて、前回登板から１０イニング連続無失点で勝利投手の権利をつかんだ。

１―０で迎えた６回は、先頭のカストロに四球を与え、その後２人を打ち取ったが、４番のグッドマンに左前安打を浴びて２死一、二塁となったところで降板した。すると２番手のメートンが死球で満塁にピンチを広げると、押し出し四球を与えて追いつかれ、今永の５勝目の権利も消えた。

今永は５月７日（同８日）の本拠地・レッズ戦で４勝目を挙げてから７登板連続で白星なし。５月１８日（同１９日）〜６月４日（同５日）の４登板は８、７、５、６失点と乱調続きで、４戦で１２本塁打を浴びるなど苦しい投球が続いたが、前回登板の１０日（同１１日）の敵地・ロッキーズ戦では５回２安打無失点、７奪三振の好投を見せて復調の兆しを見せた。この日も好投を見せるも白星にはつながらず、４勝６敗、防御率４・２６となった。