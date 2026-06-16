あの冠番組「あのちゃんねる」最終回、テロップで終了告げる 騒動言及せず
【モデルプレス＝2026/06/16】テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）が6月15日に最終回を迎えた。
【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット
この日は、人気企画「やっぱり家が好き」第3弾が行われ、インドア派のあのが“家好き芸能人”を招いてトークを展開。スタジオゲストには、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍、Aぇ! groupの末澤誠也、タレントのベッキーが登場した。
番組冒頭では、過去に収録したものであることを示す「5月10日に収録」というテロップが。また、終盤には「あのちゃんねる最終回 今までご覧いただきありがとうございました！！」と、番組終了を知らせるテロップが表示されていた。
同番組では、5月18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
テレビ朝日は同月23日、番組公式サイトにて一連の騒動を謝罪。鈴木は番組放送後の投稿について「特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」とし、テレビ朝日から説明があったことを明かした。また、あのは番組の演出に対し、改善を求めていたことを告白するとともに「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆「あのちゃんねる」最終回迎える
この日は、人気企画「やっぱり家が好き」第3弾が行われ、インドア派のあのが“家好き芸能人”を招いてトークを展開。スタジオゲストには、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍、Aぇ! groupの末澤誠也、タレントのベッキーが登場した。
◆「あのちゃんねる」“嫌いな芸能人”実名告白が物議
同番組では、5月18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
テレビ朝日は同月23日、番組公式サイトにて一連の騒動を謝罪。鈴木は番組放送後の投稿について「特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」とし、テレビ朝日から説明があったことを明かした。また、あのは番組の演出に対し、改善を求めていたことを告白するとともに「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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