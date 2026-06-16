出張中の妻の留守を狙い、平日の自宅でやりたい放題！？しかし、その裏では【信じられない事態】が進行中で...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！出張で家を空けているはずの妻。その留守をいいことに、夫は平日の昼間から自宅に女性を連れ込みました。しかし、そのあと夫が全く予想していなかった展開になっていくのでした…！

在宅ワーク中に起きた災難

数日間の出張に出る予定だった私は、急遽スケジュールが変更になり、自宅でリモートワークをすることになりました。 同じ会社で働く夫には、あとで伝えればいいかと思い、あえて連絡していませんでした。平日の昼下がり、2階の書斎で仕事をしていると、玄関のドアが開く音が聞こえてきます。 夫が帰ってきたのかと思った次の瞬間、甘ったるく笑う見知らぬ女性の声が響きました。「妻は出張中だから絶対にバレないよ」と得意げに話す夫の声に、私は耳を疑いました。

オンライン会議中に起きた異変

1階からは、夫と女性のいちゃつく声や不適切な会話が丸聞こえでした。2階に私がいるとも知らず、すっかり油断しきっている2人の様子に、怒りを通り越して呆れてしまいました。 しかもそのとき、私は会社の大事なオンライン会議に参加している最中。画面の向こうには、上司や同僚たちが真剣な表情で並んでいます。 普通なら慌ててマイクをミュートにするところですが、夫のあまりに舐めた態度を許せなかった私は、あえてマイクをオンのままにしました。 そしてこのあと、不倫夫は恥をかくことに…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部