クロミ×Fru:C限定デザイン登場！毛穴ケアも叶うビタミンC美容液に注目

人気キャラクター「クロミ」とビタミンC美容液ブランド「Fru:C」がコラボレーション♡2026年6月15日（月）より、『fru クロミ限定デザイン』と『Fru:C ビタミンドロップ5days クロミ限定デザイン』の2商品が数量限定で登場します。「自分史上最高の自分に～なりたい自分を応援する～」をテーマにした特別なデザインは、毎日のスキンケア時間をもっと楽しくしてくれそう。毛穴¹や美白²、シミ対策*²が気になる方にも注目のアイテムです。

クロミ限定デザインの魅力とは

今回のコラボレーションでは、クロミらしい可愛さと大人っぽさを兼ね備えた限定パッケージを採用。

毎日のスキンケアに取り入れやすいビタミンC美容液が、持っているだけで気分が上がる特別仕様になっています。

テーマは「なりたい自分を応援する」。スキンケアを通して前向きな気持ちになれるようなデザインが魅力です。

数量限定発売となるため、クロミファンはもちろん、美容好きの方も早めのチェックがおすすめです。

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fru:C クロミ限定デザイン

価格：2,750円（税込）

『fru:C』は、オールインワンタイプのビタミンC美容液です。

空気に触れると壊れやすいビタミンC⁴を独自製法でカプセル化し、肌に触れた瞬間にフレッシュなビタミンC⁴が角質層まで浸透。化粧水や乳液などを重ねる手間を省きながら、毛穴*¹ケアをサポートします。

忙しい朝や疲れた夜でも、これ1本でスキンケアが完了するのがうれしいポイント。毎日続けることで、キメの整ったなめらかな肌へ導いてくれます。

内容量：28mL

発売日：2026年6月15日（月）

取扱店舗：全国のドラッグストア*

※店舗により発売日が異なります。

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

Fru:C ビタミンドロップ5days クロミ限定デザイン

価格：990円（税込）

集中ケアをしたい方には『Fru:C ビタミンドロップ5days』がおすすめです。

シミ対策²・美白²・毛穴¹といったビタミンC⁴に求められる肌悩みにアプローチする医薬部外品。

水溶性ビタミンC誘導体⁵と油溶性ビタミンC誘導体⁶を組み合わせたWビタミンC³処方により、速攻性⁷・浸透力⁸・持続力⁹を実現しています。

さらに、1回使い切りの個包装タイプを採用。BFS充填法による瞬間密封製法で美容液を新鮮な状態でキープできるため、毎回フレッシュな使い心地を楽しめます。

内容量：1mL×5包入り

発売日：2026年6月15日（月）

取扱店舗：全国のドラッグストア*

※店舗により発売日が異なります。

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

クロミと一緒に楽しくスキンケア♡

可愛いだけではなく、本格的なビタミンCケアが叶うFru:Cのクロミ限定デザイン。

オールインワン美容液と集中ケア美容液、それぞれ異なる魅力があり、ライフスタイルや肌悩みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

数量限定発売のため、気になる方はぜひ早めにドラッグストアでチェックしてみてください。クロミと一緒に、毎日のスキンケア時間をもっと楽しく、自分らしくアップデートしてみませんか♡