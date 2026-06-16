ファン必見のレアver.も!? 2026年6月発売の「銀魂 ねむらせ隊」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「銀魂 ねむらせ隊」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「銀魂 ねむらせ隊」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
銀魂 ねむらせ隊
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・坂田銀時
・神楽
・沖田総悟
・定春
・神楽(レアver.)※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「銀魂 ねむらせ隊」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「銀魂 ねむらせ隊」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
すやすや眠る姿が愛らしい！キャラクターたちの個性豊かな寝顔バンダイの「ねむらせ隊」シリーズに、大人気作品『銀魂』のキャラクターたちがついに登場します。坂田銀時や神楽、沖田総悟たちがそれぞれ心地よさそうに眠っているフィギュアとなっており、その無防備で愛らしい表情がたまりません。さらに、一緒にならべて飾りたくなる愛くるしい表情の定春に加え、ファン必見の「神楽(レアver.)」も含まれた贅沢な全5種類がラインアップされています。机の上やベッドサイドに飾れば、見ているだけで癒やされること間違いなしの仕上がりです。
詳細情報▼商品名
銀魂 ねむらせ隊
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・坂田銀時
・神楽
・沖田総悟
・定春
・神楽(レアver.)※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)