「この前まで赤ちゃんだったのに」佐々木希、3歳娘とディズニーへ！ 「これは娘さん幸せ」「愛しすぎます」
俳優の佐々木希さんは6月15日、自身のInstagramを更新。3歳になった娘と東京ディズニーシーを訪れた様子を公開しました。
【写真】佐々木希が娘とディズニーへ
1枚目はラプンツェルの塔を見上げる佐々木さんの後ろ姿です。ほかにも、ホテルでの朝食プレート、ユニコーンやハートの風船で飾られた「Happy Birthday」のバースデー装飾、デニムに付けられたハローキティのチャームなどを披露しています。娘の成長を喜ぶ佐々木さんの幸せそうな家族時間が伝わってくる投稿です。
コメントでは、「ラプンツェル可愛いですよね 自分も好きなプリンセスの1人です」「希ちゃんがママだなんて、お子様たちが本当に羨ましいです お嬢様3歳おめでとうございます」「ラプンツェルが好きな娘さん、愛しすぎますね 家族時間が過ごせてて嬉しいです」「これは娘さん幸せ」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】佐々木希が娘とディズニーへ
娘の3歳記念にディズニーシーに宿泊佐々木さんは「娘が3歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへ お泊まりもして、色んなキャラクターに遭遇出来て、ドナルドとデイジーには、ハグしていただけた ミニーちゃんは、遠くからしか見れず、泣いていたけど、また会いに行こうねと約束 この前まで赤ちゃんだったのに、本当あっという間！ おめでとう」とつづり、写真を9枚載せています。
コメントでは、「ラプンツェル可愛いですよね 自分も好きなプリンセスの1人です」「希ちゃんがママだなんて、お子様たちが本当に羨ましいです お嬢様3歳おめでとうございます」「ラプンツェルが好きな娘さん、愛しすぎますね 家族時間が過ごせてて嬉しいです」「これは娘さん幸せ」などの声が寄せられました。
息子撮影のプライベートショット5月19日の投稿では、息子が撮影したという自身のソロショットを公開していた佐々木さん。プライベートのすてきな笑顔が写っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)