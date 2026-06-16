全国各地でクマの被害や目撃情報が相次ぐ中、三重県内でも今年4月以降、東紀州地域を中心に18件の目撃情報などが寄せられています。

過去2年、三重県内では6月に最も多くの目撃情報などが寄せられ、三重県がクマへの注意を呼びかけています。

三重県によりますと、今年4月以降、県内ではツキノワグマの出没が去年の同じ時期より3件多い18件確認されています。

市町別では、尾鷲市の7件が最も多く、紀北町で3件、熊野市と紀宝町でそれぞれ2件と、東紀州地域で全体の8割近くを占めているほか、松阪市や大台町など4つの市町でそれぞれ1件確認されています。

なお、けが人など人の被害は確認されていません。

現在、三重県は尾鷲市、熊野市、紀北町、紀宝町、御浜町の5つの市町にクマへの注意を呼びかけるクマアラートを発表しています。

県によりますと、6月から7月はクマの繁殖期にあたりオスがメスを求めて行動範囲を広げるため注意が必要で、過去2年、三重県内では6月に最も多くの目撃情報などが寄せられています。

三重県では、クマの餌となる物はかぎのかかる場所で保管するほか、山に入る際は、単独行動を避け鈴や笛、ラジオなど音が出るものを携帯するよう呼びかけています。