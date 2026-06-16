「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」（税込 669円）

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　ミッフィーの誕生日を記念した限定ケーキが、6月21日（日）〜6月28日（日）の期間、千葉の菓子店「オランダ家」各店舗で販売される。

【写真】初夏にぴったりなトロピカルケーキも！　全3種の“限定スイーツ”詳細

■ミッフィーの顔がバニラムースに

　今回、6月21日（日）のミッフィーの誕生日をお祝いして登場するのは、ミッフィーの顔をモチーフにした限定ケーキ全3種。

　「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」は、ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーの顔とフルーツを飾った一品だ。

　また、トロピカルで甘酸っぱく濃厚なパッションカードとマンゴーのムース、ココアスポンジを重ねた「ミッフィーケーキ マンゴーパッション」と、爽やかな酸味の効いた濃厚なラズベリーカードとピーチのムースが楽しめる「ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ」も展開される。

　さらに、「ミッフィーサブレ」と「メラニーサブレ」が、“ミッフィーとお友達”をテーマに個包装、箱、缶をパッケージリニューアル。6月12日（金）から販売中で、贈り物にもぴったりな商品となっている。