“ミッフィーの誕生日”をケーキでお祝い！ フェイスデザインの限定スイーツ「オランダ家」で発売
ミッフィーの誕生日を記念した限定ケーキが、6月21日（日）〜6月28日（日）の期間、千葉の菓子店「オランダ家」各店舗で販売される。
【写真】初夏にぴったりなトロピカルケーキも！ 全3種の“限定スイーツ”詳細
■ミッフィーの顔がバニラムースに
今回、6月21日（日）のミッフィーの誕生日をお祝いして登場するのは、ミッフィーの顔をモチーフにした限定ケーキ全3種。
「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」は、ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーの顔とフルーツを飾った一品だ。
また、トロピカルで甘酸っぱく濃厚なパッションカードとマンゴーのムース、ココアスポンジを重ねた「ミッフィーケーキ マンゴーパッション」と、爽やかな酸味の効いた濃厚なラズベリーカードとピーチのムースが楽しめる「ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ」も展開される。
さらに、「ミッフィーサブレ」と「メラニーサブレ」が、“ミッフィーとお友達”をテーマに個包装、箱、缶をパッケージリニューアル。6月12日（金）から販売中で、贈り物にもぴったりな商品となっている。
【写真】初夏にぴったりなトロピカルケーキも！ 全3種の“限定スイーツ”詳細
■ミッフィーの顔がバニラムースに
今回、6月21日（日）のミッフィーの誕生日をお祝いして登場するのは、ミッフィーの顔をモチーフにした限定ケーキ全3種。
「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」は、ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィーの顔とフルーツを飾った一品だ。
さらに、「ミッフィーサブレ」と「メラニーサブレ」が、“ミッフィーとお友達”をテーマに個包装、箱、缶をパッケージリニューアル。6月12日（金）から販売中で、贈り物にもぴったりな商品となっている。