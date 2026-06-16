日本対オランダ戦が開催されたダラス・スタジアム。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　お笑いコンビ『ハイヒール』のモモコさんがインスタグラムを更新。「本当に良い試合でした」と綴り、日本代表のオランダ戦を振り返った。

　タレント養成所のNSC大阪校１期生で、『ダウンタウン』や『トミーズ』など著名コンビと同期のレジェンド芸人は、試合を現地観戦したようで、「同点で盛り上がりました 観客もみんな楽しみました」と満足げだ。

「ダラスのこといっぱい教えてくれた皆様、ありがとうございました ほっぺたシールくれた人もありがと」
 
　日本代表のユニホーム姿で、ピッチをバックにグラスを手に持つ写真などを公開し、「素敵な旅でした さぁ帰って働こう」と記す。

「ちなみに最後の写真は、次男が地元のテレビにインタビューしてもらってた時の１枚 私は横で笑ってただけ」

　充実の遠征だったようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】ユニ姿でグラスを手に持ちポーズ。モモコさんがダラス遠征を満喫！

 