「ほっぺたシールくれた人もありがと」レジェンド芸人がダラス降臨！「同点で盛り上がりました」。次男は地元TVでインタビュー「私は横で笑ってただけ」【Ｗ杯】
お笑いコンビ『ハイヒール』のモモコさんがインスタグラムを更新。「本当に良い試合でした」と綴り、日本代表のオランダ戦を振り返った。
タレント養成所のNSC大阪校１期生で、『ダウンタウン』や『トミーズ』など著名コンビと同期のレジェンド芸人は、試合を現地観戦したようで、「同点で盛り上がりました 観客もみんな楽しみました」と満足げだ。
「ダラスのこといっぱい教えてくれた皆様、ありがとうございました ほっぺたシールくれた人もありがと」
日本代表のユニホーム姿で、ピッチをバックにグラスを手に持つ写真などを公開し、「素敵な旅でした さぁ帰って働こう」と記す。
「ちなみに最後の写真は、次男が地元のテレビにインタビューしてもらってた時の１枚 私は横で笑ってただけ」
充実の遠征だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ユニ姿でグラスを手に持ちポーズ。モモコさんがダラス遠征を満喫！
タレント養成所のNSC大阪校１期生で、『ダウンタウン』や『トミーズ』など著名コンビと同期のレジェンド芸人は、試合を現地観戦したようで、「同点で盛り上がりました 観客もみんな楽しみました」と満足げだ。
「ダラスのこといっぱい教えてくれた皆様、ありがとうございました ほっぺたシールくれた人もありがと」
日本代表のユニホーム姿で、ピッチをバックにグラスを手に持つ写真などを公開し、「素敵な旅でした さぁ帰って働こう」と記す。
「ちなみに最後の写真は、次男が地元のテレビにインタビューしてもらってた時の１枚 私は横で笑ってただけ」
充実の遠征だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ユニ姿でグラスを手に持ちポーズ。モモコさんがダラス遠征を満喫！