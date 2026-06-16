「まじかよ」「怖すぎる」日本戦５日前、対戦国の“電撃決定”にネット騒然！「理解できない」「苦戦しそう」
６月20日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代表と対戦するチュニジア代表のラブリ・ラムシ監督が、15日に更迭された。『Noussour』など複数のチュニジアメディアが報じた。
北中米ワールドカップで、日本と同じF組となったチュニジアは、スウェーデンとのグループステージ初戦で１−５の大敗を喫していた。これが失職の決定打となった。
日本戦の５日前に、まさかの電撃解任だ。
この一報に、日本のインターネット上では次のような声が上がった。
「まじかよ。解任ブーストされたら困るな」
「何やってんだ！今から監督を変えて何が起こるというのだ！」
「これは逆にやりづらいな！どうなるんだ？！」
「非常に良くないな 監督解任後はチームが引き締まるから。日本ちょっと苦戦しそう」
「空中分解のまま日本戦きてほしい」
「これは朗報じゃない？」
「急遽はやばい」
「解任ブーストがあるんよな〜 怖いわ」
「理解できない」
「ちょっと待った、マジですか」
「何してくるかわからんの怖すぎる」
サッカー界では解任ブーストが少なくないだけに、日本にとっては必ずしも朗報とは言えないだろう。
なお、後任は前サウジアラビア代表監督のエルベ・ルナール氏が有力視されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
北中米ワールドカップで、日本と同じF組となったチュニジアは、スウェーデンとのグループステージ初戦で１−５の大敗を喫していた。これが失職の決定打となった。
日本戦の５日前に、まさかの電撃解任だ。
この一報に、日本のインターネット上では次のような声が上がった。
「何やってんだ！今から監督を変えて何が起こるというのだ！」
「これは逆にやりづらいな！どうなるんだ？！」
「非常に良くないな 監督解任後はチームが引き締まるから。日本ちょっと苦戦しそう」
「空中分解のまま日本戦きてほしい」
「これは朗報じゃない？」
「急遽はやばい」
「解任ブーストがあるんよな〜 怖いわ」
「理解できない」
「ちょっと待った、マジですか」
「何してくるかわからんの怖すぎる」
サッカー界では解任ブーストが少なくないだけに、日本にとっては必ずしも朗報とは言えないだろう。
なお、後任は前サウジアラビア代表監督のエルベ・ルナール氏が有力視されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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