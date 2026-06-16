◆米大リーグ レンジャーズ―ツインズ（１５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

ツインズのＢ・バクストン外野手（３２）が、敵地のレンジャーズ戦に「２番・中堅」で先発出場。２試合ぶりの２３号本塁打を放ち、本塁打王争いの伏兵的な存在になってきた。

３―２で１点リード、欲しかっただめ押し点をバクストンがたたき出した。６回先頭、左腕ゴアのカウント１―０からの２球目の外角カットボールをとらえた。打球速度１０３・４マイル（約１６６・４キロ）の大飛球は左中間フェンスを越えていった。飛距離３９８フィート（約１２１・３メートル）だった。

バクストンは先週の６試合に４本塁打で今季２度目、通算４度目の週間ＭＶＰになった。最近７試合で５本塁打目となったが、現地１０日タイガース戦からそれまでの１番から２番になってからは１４日までで１９打数１０安打と確実性も増してきた。

昨季自己最多の３５本塁打した右打ちのスラッガー。故障がなければ５ツールプレーヤーとしてスーパースターになる逸材と言われ続けた男が今季は自己最高ペースで打ちまくっている。