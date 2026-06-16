具はソーセージとねぎだけ！今流行の『韓国風焼きそば』甘辛ミックス味でコスパ最強

家にある調味料と材料で手軽に作れる「韓国風焼きそば」。具材はソーセージとねぎだけ！ と、超シンプルでコスパ良し。甘辛コク旨味がやみつきになるおいしさです。



コチュジャンの辛みに粉チーズのこくがプラスされて、マイルドな味わいに。普段は辛いものが苦手というかたやお子さんも食べやすい一品ですよ。

『ソーセージとねぎの韓国風焼きそば』のレシピ

材料（2人分）

中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300ɡ）

ウインナソーセージ……4本

ねぎ……1本

にんにくのすりおろし……1かけ分

粉チーズ……大さじ1





作り方

〈たれ〉水……大さじ2コチュジャン……大さじ1みりん……大さじ1酒……大さじ1しょうゆ……小さじ1ごま油……大さじ1

（1）中華麺は袋の端を切って耐熱皿にのせ、電子レンジ（600W）で1分加熱してほぐしやすくする。ねぎは斜め薄切りにする。ソーセージは幅1cmに切る。たれの材料は混ぜる。

（2）フライパンにごま油とにんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったらソーセージを加えてさっと炒める。ねぎを加え、（1）の中華麺をざっとほぐして広げ入れる。たれを回し入れてふたをし、1分蒸し焼きにする。

POINT

たれを回し入れたら、混ぜる前に蒸し焼きにするのがポイント。たれの水分で麺がほぐれやすくなるうえに、麺がふっくら仕上がります。麺に味がしっかりなじむというメリットも。

（3）ふたをはずして強火にし、汁けがなくなるまで炒め合わせる。器に盛り、粉チーズをふる。

「手早く簡単に、でもいつもと違うおいしいものが食べたい！」そんな日にぴったりな韓国風焼きそば。ぜひ試してみてくださいね！

郄山 かづえタカヤマ カヅエ 料理家 出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）