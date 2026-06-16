簡単に「アハ！体験」を味わう方法とは？【脳の話】

簡単に「アハ！体験」を味わうことはできる？

「アハ！ピクチャー」と「アハ！センテンス」

「アハ！体験」を難しく考える必要はありません。いくら考えてもわからなかったことが急に腑に落ちて「なるほど！」「そういうことか！」となったことはあるでしょう。それも「アハ！体験」です。

前項で話したように「アハ！体験」をくり返すことで脳は活性化します。ですから、「なるほど！」「そういうことか！」と感じる体験は、多くしたほうがいいということになります。

そこで、私がおすすめするのが、「アハ！ピクチャー」と「アハ！センテンス」です。

一見、何が描かれているのかわからない絵柄を、じっと見ているうちに、はっきりとしたイメージとなり、一度そう見えてしまったらもうそれ以外のものには見えなくなってしまう。これが「アハ！ピクチャー」と呼ばれるものです。そして「アハ！センテンス」とは次のような文章をいいます。

『布が破れると、藁の山が重要になる』全体としてピンボケのセンテンスですが、あるキーワードにたどり着ければ、「なるほど！」と思わず膝を叩いてしまうはず。

ヒントをいうと、この「アハ！センテンス」のキーワードは「パラシュート」です。「パラシュート」の布が破れた状態で着地しなければならなくなったとき、藁の山に降りられるかどうかが生死の分かれ目になる―といった意味が浮かび上がってこないでしょうか。

このように、遊び感覚で「アハ！体験」をくり返して、脳にひらめきグセをつけてみてはいかがでしょうか。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎