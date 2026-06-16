場所も器具も不要！自宅でできる自重トレーニングとは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

場所も器具も不要！自宅でできる自重トレーニングとは

自宅でできる自重トレーニング

場所も器具も不要！思い立ったらすぐ開始

トレーニングに興味はあるものの、なかなかはじめられない人もいるかもしれません。でも、ドローインやストレッチを含め、本書で紹介している体幹トレーニングは自重（自分の体重）をかけるだけで、特別な器具は使いません。

自宅で行えるため、ジムに通う必要もなく、今この瞬間からはじめられます。自重を使うトレーニングは、筋肉や関節に必要以上の負担がかからないので、安全性が高いということも大きなメリットです。

体力に自信のないというシニアの方も無理なく取り組めます。短い時間でこなせるものばかりですが、続ければ確実に体は変化します。

腹圧や体幹バランスの強化、柔軟性の低下によって起こる不調や姿勢の改善など、本書目的別のエクササイズを用意しているので、慣れてきたら、自分用にカスタマイズすることもできます。

自重トレーニングの効果をより高めるためには、体のどこに効いているのかを常に確認しながら進めましょう。

体幹トレーニングを行う前に

毎日やるべき？

毎日やらなくていい→たとえ1日おきでも続ければOK。途中で投げ出さないよう自分のペースを作って。

体調不良で・・・・・・

体を休ませよう→無理してやると逆に筋肉を痛めてしまう。トレーニングはベストコレクションで。

どれくらいで効果が出る？

早くて3週間→腹圧効果トレーニングなら3週間で効果を実感できる。継続すれば必ず結果が出る。

自重トレーニングはいつでも、どこでもできる！

メリット1 特別な器具は不要！

自重でできるので、特別な器具を用意する必要はなし。負荷も自分のペースに応じて調整できる。

メリット2 1日数分でもOK！

1日のうちでトレーニングに要する時間はほんの数分。そのため、日常生活の中のすきま時間で十分行える。

メリット3 ちょっとしたスペースでできる！

大きく動くことはないので、広いスペースは必要なし。思い立ったらその場ですぐできるのがうれしい。

【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』著：木場克巳