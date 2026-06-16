極悪ヤンキーにパシリにされる底辺高校生。絶体絶命の瞬間、右手に宿った”ヤバすぎる力”とは…？【漫画『最強パシリ』】

「もう暴力はやだー」 必死の命乞いも虚しく、極悪非道なヤンキーの拳が振り下ろされる。

誰もが「終わった」と思った次の瞬間、彼の右手が勝手に動き出し……

今、SNSや漫画アプリで話題沸騰中の『最強パシリ』（原作：ハンコウキ / 作画：山本康人）をご存知でしょうか。

主人公のケントは、不良たちから「絶対服従マン」と呼ばれ、日夜パシリとカツアゲに苦しむ高校生。

寝たきりの祖父の介護をしつつ、不良の要求に応えるために祖父の金にまで手をつける地獄のような日々を送っていました。

しかし、その祖父が亡くなった直後から、物語はとんでもない方向へ転がり始めます。

不良から「ジジィの遺産を持ってこい」と詰め寄られ、暴行を受けるケント。

意識が遠のく中、なんとケントの体が自分の意志を無視して動き出し、不良の顔面に一撃必殺のパンチを食らわせるのです！

実は亡くなった祖父、若い頃は「無敵の龍」と恐れられた伝説の不良・鷹木龍之介でした。

「無敵の龍の拳は硬いぜぇ。なぁケント いっちょ大暴れするか」

気弱な主人公の体に、最強の不良だった祖父が憑依

溜まりに溜まった鬱憤を爆発させる圧倒的なカタルシス。

理不尽なイジメにスカッと復讐する展開が読みたい方に、絶対にオススメの第1話です！