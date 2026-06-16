15日夕方、佐賀県唐津市を流れる川で12歳の少年が溺れ、その後、死亡が確認されました。

事故は、佐賀県唐津市の厳木川で起きました。



消防によりますと、一報が入ったのは15日夕方です。一緒に遊んでいた中学生からの119番通報でした。



『12歳の男の子が川に沈んでいる』



そのおよそ30分後、消防が川の中から、近くに住む中学1年の山下盛汰さん（12）を救出。山下さんは心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

水難事故が起きた現場はどんな場所なのでしょうか。



■平山翼記者

「男の子は、この場所から川に入ったということですが、この場所は、2つの川が合流する地点であることが確認できます。」



こちらは、現場を上空から撮影した映像です。



画面の左上から流れるのが厳木川です。画面右の平山川と合流していることが分かります。



この合流地点のあたりで、山下さんは見つかりました。



警察によりますと、山下さんが救出された現場付近は、川幅がおよそ25メートル、水深は2メートルほどでした。



同級生10人ほどで遊びに来ていて、そのうち、6人が川に入っていたといいます。



FBSの取材によりますと「2、3歩 歩いたら、急に深くなった」という情報もあるということです。

この状況について、水難学会の安倍理事は。



■水難学会・安倍淳理事

「川の底は常に土砂が移動している。川岸から見ると、浅く緩やかに積もった砂も、踏んでみると非常にやわらかい。浅そうだから大丈夫という感覚で入ると、足元が崩れ、深いほうに一気に入ってしまう。」



特に川の合流地点は、流れてくる水の量が違うため川底が変形しやすく、見た目と実際の深さに“差”が生じやすいと指摘します。

これは、専門家の協力のもと、川の事故の危険性について検証した映像です。



川の水は透明で水深が浅く、緩やかに見えますが、川の向こう岸まで渡ろうとすると、急に流されてしまいました。水中の映像を見ると、急に深くなり、川底に足がつかなくなっています。



このように、急な深みで溺れる事故が、川では一番多いということです。



今回、事故が起きたのは午後5時半すぎでした。



水難学会の安倍理事は、学校帰りの時間帯に起きるいわゆる「放課後水難」に注意を呼びかけています。



■安倍理事

「放課後は学校が終わって気分も上がって、気温が最も高い時間帯。例えば、川、堀、海があると自然と足が向いてしまう。」



福岡県と佐賀県では、この1か月、水の事故が相次いでいます。



気温が上がるこれからの季節。水の事故には十分注意してください。



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年6月16日午前5時50分ごろ放送