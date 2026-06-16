食料品を対象にした２年間限定の消費税減税を巡り、政府内で有力な税率１％案に対し、野党の賛同が広がらない状況が続いている。

「給付付き税額控除」導入までのつなぎ措置としての有効性や実施期間を疑問視し、政府・与党との対決姿勢を崩さない党が多いためだ。政府と与野党による「社会保障国民会議」実務者会議で意見集約できるか見通せなくなっている。（原新）

「１％で暮らしが守れ、高市首相の公約にかない、給付付き税額控除の制度設計にはまるのか。お茶を濁すような形は取るべきではない」

立憲民主党の水岡代表は１５日の記者会見で１％案を批判した。与党が衆院選公約で「食料品消費税ゼロ」に向けた検討加速を掲げたこととの整合性に疑問を呈した上で、給付付き税額控除導入までの「つなぎ措置」としても問題があると強調した。

実務者会議で示された給付付き税額控除のイメージでは、中低所得の勤労世代が支援対象の中心だ。減税期間が終わる２年後に「増税になる人がおり、連続性がない」（石橋通宏・立民参院議員）というわけだ。立民は給付付き税額控除導入前の措置として原則１年間、食料品消費税をゼロにするよう求めている。

中道改革連合と公明党も消費税減税は否定しないものの、恒久化で譲らず、政府・与党側と折り合う気配を見せていない。

中道改革の赤羽一嘉副代表は、給付付き税額控除のイメージでは支援対象外となる働けない低所得者らが「２年後に大増税になる」と訴える。その上で「給付付き税額控除のつなぎとは別に、財源を確保しながら恒久的な措置として深掘りすべきだ」と主張する。

公明の里見隆治参院議員も１０日の実務者会議後、記者団に「２年後に低所得者層の負担が大きくなり、つなぎにならない」と述べ、１％案に異論を唱えた。

国民民主党は「手続きに時間がかかる」（川合孝典参院幹事長）とし、食料品に限った消費税減税に否定的だ。社会保険料の還付制度の創設を掲げている。

国民会議は今月下旬の中間取りまとめを目指しているが、自民党からは「政党間で考えが違いすぎる」（幹部）と苦慮する声も上がる。首相は、同会議で一部野党の賛成も得る形で減税の方向性を打ち出してもらい、減税を表明する環境を整えたい考えだ。だが、野党側には首相判断の材料にされることへの警戒感が広がっており、首相の思惑通りには進まない可能性が出ている。