◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー元日本代表の本田圭佑選手が15日のオランダ戦後にインタビューに応じました。

日本は後半12分、1点を先制された直後に中村敬斗選手が同点ゴール。本田選手はこの場面について、「前の守備からの流れがよかった。タケ（久保建英選手）がかなり強引に流れ変えるようなプレーをして、それがよい形で相手のポジションチェンジも生まれて、バランスも崩れて、結果的に中村さんがあそこで中に入ってシュート打って股抜きですか。色々よいことが重なったゴールだったなという印象」と振り返りました。

この日は1点目をアシストするも、その後負傷交代となった久保選手については、「膝が心配ではありますけど、今日に関しては1点目の貢献だったり、それ以外での守備のところ。相手の11番がめちゃくちゃよくて、堂安（律）さんもよく対応していたんですけど、タケが何度もディフェンスのところにカバーに行ってるんですよね。その貢献もすさまじい」と高く評価しました。

2度リードを許しながら追いついたチームについては、「前回からの積み重ねがこうなっている要因じゃないかなと思います。経験ある選手たちがしっかりチームを引っ張りながら、若く初めて出る選手たちが本当にフレッシュなプレーを見せ出してですね、チームをまとめる森保（一監督）さんがすごい雰囲気をすごく大事にしているんだなという印象を感じました。ありきたりな言葉ですけど、今の日本の一致団結力は世界でもトップオブザトップなんじゃないかなと感じています」と称賛しました。

後半21分から途中出場だった伊東純也選手にも言及。本田選手は「個人的に伊東さんは大会のジョーカーになりうる選手だと思います。2022年はその役割を三笘（薫）さんが担っていたと思うんですけど、今回は伊東さんになりそうな雰囲気はプンプンしますね」と期待を寄せました。