Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>はストップ高。１５日取引終了後、ウクライナの迎撃ドローン企業「アメイジング・ドローンズ」と「ウィニーラボ」の買収を発表した。欧州の防衛事業拠点として新設したエストニア子会社の傘下に２社を置き、連結孫会社とする。テラドローンは２社の持ち分を取得することを今春に発表していたが、その際は持ち分比率を明らかにしておらず、今回５０％の持ち分を保有していることを明らかにした。



また、ウクライナの固定翼型無人航空システムメーカー「ベソマー」との間で合弁会社設立に向けた準備を始めることも発表した。２７年１月期中の設立を予定する。出資比率は非開示。この合弁会社を通じて偵察用ドローン「Ｔｅｒｒａ Ｃ１」をはじめとする無人航空システムや防衛ソリューションの提供・開発を行う。これらの適時開示が材料視されているようだ。



同時に発表した第１四半期（２～４月）連結決算は、売上高が１０億１０００万円（前年同期比６．６％増）、営業損益が４億３４００万円の赤字（前年同期２億８３００万円の赤字）だった。あわせて、新株予約権の発行で約１４５億円（手取り概算額）を調達することを明らかにした。



出所：MINKABU PRESS