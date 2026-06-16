多摩川ＨＤはＳ高カイ気配、今期業績・配当予想を上方修正

多摩川ホールディングス<6838.T>はストップ高カイ気配。１５日取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について売上高を６６億２０００万円から６９億５０００万円へ、純利益を７億３０００万円から１８億３５００万円へ上方修正すると発表した。配当予想も５円から１０円（前期５円）に増額した。これを好感した買いが膨らんでいる。



主力の電子・通信用機器事業において社会インフラでの主力製品の量産フェーズへの移行、モバイルインフラでの大口受注などの要因に加えて、生産が順調に推移しているため。また、海外現地法人が保有するシンガポールのアドバリュー・テクノロジーズ株について、国際会計基準への移行に伴い、今期から評価差益を金融収益として計上している影響も織り込んだ。なお、今期から会計基準を変更したため前期との比較はない。



出所：MINKABU PRESS