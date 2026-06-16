「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、トレンドマイクロ<4704.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１６日の東京市場で、トレンドは７日続落。５日に年初来高値６９００円をつけた反動が出ているようで、日足チャートで５日移動平均線と２５日移動平均線がデッドクロスとなっていることが売り予想数上昇につながっているようだ。



５日に人気化したきっかけは、前日に自社の法人向けブランド「ＴｒｅｎｄＡＩ」が、米アンソロピックによるソフトウェアの脆弱性特定・対処を推進することを目的とした「Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｇｌａｓｓｗｉｎｇ」に参加したことを明らかにしたこと。このプロジェクトの一環として、ＴｒｅｎｄＡＩはアンソロピックの「クロード・ミュトス」をプレビューの段階から活用し、ソフトウェアコードのレビュー・分析を実施。これにより、サイバーセキュリティーのリサーチャーが脆弱性を迅速に発見し、協調的な情報開示、優先順位付けされた修復対応、そして脆弱性に対する仮想パッチを通じたリスク低減へとつなげることが可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS