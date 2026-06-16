ギフトホールディングス<9279.T>が大幅反落している。１５日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を４３０億円から４３９億円（前期比２２．４％増）へ、営業利益を４４億円から４８億円（同４２．５％増）へ、純利益を２６億１０００万円から２８億８０００万円（同３１．８％増）へ上方修正し、これを受けて朝方は高く始まったものの、材料出尽くし感から買いが続かなかったようだ。



店舗ＱＳＣＡ（品質、サービス、清潔、雰囲気）の継続的な向上や営業時間の延長に取り組んだことで、国内直営店の既存店売上高が前年同期比２．８％増（改装店除く）と順調に推移したことが寄与した。また、食材の調達方法の最適化や製造効率の向上により食材コストを低減させることができたことも、売上総利益率を改善させた。



同時に発表した４月中間期決算は、売上高２１２億３９００万円（前年同期比２３．５％増）、営業利益２６億４０００万円（同７０．６％増）、純利益１７億６２００万円（同７０．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS