ＧＭＯコマース<410A.T>が反発している。１５日の取引終了後に、店舗向け販促アプリを展開するＧＭＯデジタルラボの全株式をＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス<3788.T>から取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



ＧＭＯデジタルラボが強みとする中堅・中小企業や個店向けの店舗販促・集客アプリ事業は、ＧＭＯコマスの店舗マーケティング事業と親和性が高く、統合により顧客基盤と支援領域を相互に補完し、企業価値の一層の向上を実現できると判断した。取得価額は７億１００万円。



また、これにより連結決算に移行するのに伴い２６年１２月期の連結業績予想を発表しており、売上高３３億５６００万円（単体予想２９億５６００万円）、営業利益６億６０００万円（同６億４０００万円）とした。配当予想も４８円２４銭から５０円５６銭（前期４０円３０銭）へ引き上げるとしており、これも好材料視されているようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS