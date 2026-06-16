１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円１９銭前後と前日午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円７１銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１６０円３０銭前後で推移していたが、午前９時５０分過ぎには一時１６０円１５銭前後に軟化した。米国とイランが戦闘終結に向けて合意したことで原油を巡る不安が後退し、原油先物相場は下落しているが、開戦前の２月下旬頃に比べて依然として高く、ドル売りは限定的。米国のインフレが警戒されドルの下値には買いが入っている。今日は日銀金融政策決定会合の結果発表が予定されている。０．２５％の追加利上げが予想されているが、夕方の内田真一副総裁の記者会見などが注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５９３ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS