「玄米」の不調は“あの成分”が原因？便秘を防ぐ3つの取り方【医師監修】

玄米は白米に比べて食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な食品として知られています。一方で、「お腹が張る」「ガスが増えた」「便秘や下痢になった」といった消化不良の症状を感じる方も少なくありません。ここでは、玄米が消化不良を起こしやすい理由と、現れやすい症状について詳しく解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

玄米で消化不良になるのはなぜ？｜腹部膨満感・便秘・下痢との関係

玄米は白米よりも食物繊維やビタミン、ミネラルを多く含む健康的な食品として知られています。一方で、「お腹が張る」「ガスが増える」「便秘や下痢になった」といった消化不良の症状を感じる方も少なくありません。これは、玄米特有の硬い外皮や豊富な食物繊維が、胃腸に負担をかけることがあるためです。特に、胃腸が弱っているときや、急に玄米中心の食生活へ切り替えた場合には注意が必要です。ここでは、玄米が消化不良を起こしやすい理由と、現れやすい症状について解説します。

玄米が消化不良を引き起こしやすい理由

玄米は白米と見た目が似ていますが、消化のされ方は大きく異なります。その違いを生み出しているのが、玄米特有の構造と含まれる成分です。健康によいイメージから積極的に取り入れる方も多い一方で、身体の状態や食べ方によっては消化器に負担がかかる場合があります。まずは、玄米がなぜ消化されにくいのか、その仕組みを理解することが大切です。

玄米の構造と消化のしくみ

白米は精製の過程でぬか層と胚芽を取り除いたものであり、主にデンプンが中心の構造となっています。一方、玄米はこれらの外側の層を残したままの状態であるため、1粒の中に食物繊維や脂質、ビタミンなどさまざまな成分が含まれています。

このぬか層は繊維質が豊富で硬く、消化酵素が米の内部に届きにくくなるバリアのような役割を果たします。そのため、胃や小腸で消化液が作用しても、白米に比べて分解に時間がかかりやすくなります。さらに、咀嚼（そしゃく）が不十分な状態では、外側の層が壊れないまま腸に送られてしまい、消化されにくい状態が続くことがあります。

その結果、胃の中に長くとどまることで胃もたれを感じたり、腸に到達した後に未消化物として発酵しやすくなり、腹部膨満感につながることもあります。玄米は「よく噛むこと」が前提となる食品であり、食べ方によって消化の負担が大きく変わる点が特徴です。

食物繊維の量と腸への影響

玄米に含まれる食物繊維の量は、白米のおよそ6倍ともいわれています。食物繊維は腸の動きを促進し、便通の改善に役立つ一方で、摂取量や体調によっては負担になることもあります。

特に玄米は、不溶性食物繊維（水に溶けにくいタイプ）の割合が高く、腸内で水分を吸収して膨らむ性質があります。この働きによって腸壁が刺激され、排便を促す効果が期待されますが、同時に腸への刺激が強くなりやすいという側面もあります。

そのため、普段から食物繊維の摂取量が少ない方が急に玄米に切り替えた場合、腸がその刺激に慣れておらず、不快感や張りを感じやすくなります。また、腸の動きが低下している状態では、膨らんだ繊維が通過しにくくなり、かえって便秘を悪化させることもあります。

普段から便秘気味の方には有効に働く場合もありますが、すでに腸が疲れている方や過敏性腸症候群（IBS）の傾向がある方では、症状を強めてしまう可能性もあるため、自分の体調に合わせた取り入れ方が重要になります。

玄米を食べると起こりやすい消化不良の症状

玄米を食べ始めた方からは、「お腹が張る」「ガスが増えた」「便が出にくくなった」などの変化を感じるという声が少なくありません。これらの症状は、玄米に含まれる成分と消化器の働きが関係しており、身体の反応として現れるものです。あらかじめそのメカニズムを理解しておくことで、過度に不安を感じることなく適切に対処しやすくなります。

腹部膨満感やガスが増える理由

玄米に含まれる食物繊維は、小腸で完全に消化されることなく大腸へ到達し、腸内細菌によって発酵・分解されます。この過程でガスが発生するため、腸内にガスがたまりやすくなり、お腹の張りや違和感として感じられることがあります。

特に、これまで食物繊維の摂取量が少なかった方が急に玄米を取り入れた場合、腸内細菌がその環境に適応しておらず、一時的にガスの発生量が増えることがあります。これは身体が新しい食事内容に慣れていく過程で起こる反応と考えられており、徐々に摂取量を増やしていくことで軽減するケースもあります。

一方で、ガスによる不快感が強い場合や、日常生活に支障が出るほど症状が続く場合には、無理に継続するのではなく、摂取量や頻度を見直すことが大切です。

便秘や下痢が起こるケース

食物繊維の摂取量が急激に増えると、腸の動きが一時的に乱れることがあります。もともと便秘傾向がある方では、不溶性食物繊維が腸内で水分を吸収して便が硬くなり、排出しにくくなることがあります。水分摂取が不十分な場合には、この傾向がさらに強まることもあります。

一方で、腸が刺激に敏感な方では、食物繊維の刺激によって腸の動きが過剰になり、下痢として現れる場合もあります。特に過敏性腸症候群（IBS）の傾向がある方では、症状の変動が起こりやすい点に注意が必要です。

これらの症状は、玄米そのものが合わないというよりも、「量」「食べ方」「体調」のバランスによって左右されることが多いと考えられています。調理方法を工夫する、水分をしっかりとる、摂取量を段階的に増やすなどの工夫によって、負担を軽減できる場合もあります。

特に高齢の方や消化機能が低下している方では、小さな変化でも身体への影響が出やすいため、無理のない範囲で取り入れながら、体調の変化を丁寧に観察していくことが大切です。

まとめ

玄米は栄養価の高い食品ですが、消化のされにくさやフィチン酸の影響など、人によっては負担となる側面もある食品です。

消化不良を防ぐには浸水・調理法・噛む回数などの工夫が欠かせません。胃腸が弱い方は無理に食べ続けず、分づき米や発芽玄米などの選択肢も視野に入れながら、症状が続く場合は消化器内科へ相談することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

厚生労働省「食物繊維の必要性と健康」

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）「Ⅱ玄米の澱粉消化性および玄米摂取後の血糖値の制御要因」

長寿科学振興財団「食物繊維の働きと１日の摂取量」