ベタつくのに乾燥する…。梅雨から夏に見直したい快適ボディケア３選【保湿・角質・フェムケア】
梅雨のジメジメした空気や気温の上昇によって、肌のベタつきやムレが気になり始める季節になりました。しかし、この時期は汗や皮脂が増える一方で、エアコンや紫外線の影響によって肌の水分は失われやすく、「ベタつくのに乾燥する」という状態に陥りやすいのが特徴です。
そこで今回は、梅雨から夏にかけて快適に過ごすために取り入れたいボディケアアイテムを３つ紹介します。保湿、角質ケア、フェムケアまで、今の季節にこそ見直したいケアをチェックしてみましょう。
ベタつく季節こそ保湿が重要。全身に使えるミストでうるおい補給
汗をかく季節になると、保湿ケアを簡単に済ませたり省略したりする人も少なくありません。しかし、紫外線や冷房の影響で肌内部の水分は失われやすく、乾燥による肌荒れやゆらぎにつながることもあります。そんな時期におすすめなのが、キュレルの「ディープモイスチャースプレー」です。
▲キュレル「ディープモイスチャースプレー」 150g ￥1,980（税込）
顔はもちろん、背中や腰など手が届きにくい部分にも使いやすく、お風呂上がりの全身保湿にも便利。ベタつきにくい使用感なので、暑い季節でも快適に使えます。また、メイクの上から使用できるため、日中の乾燥対策やメイク直し時のうるおい補給にも活躍。肌荒れを防ぎたい時期の常備アイテムとしてもおすすめです。
肌見せ前に整えたい。塩スクラブでなめらかな肌へ
半袖やノースリーブを着る機会が増えるこれからの季節は、ひじやひざ、かかとのざらつきも気になるところ。古い角質が蓄積すると、肌がくすんで見えたり、触れたときのゴワつきにつながったりすることがあります。そこでおすすめが、フランス産ロレーヌ岩塩を配合したサナ エステニーのボディスクラブ「ソルティスクラブ エンリッチモイスト」。
▲サナ エステニー「ソルティスクラブ エンリッチモイスト」 350g ￥1,320（税込）
古い角質をやさしくオフしながら、ヒアルロン酸やコラーゲン、美容オイル、はちみつなどの保湿成分がしっとりとした洗い上がりへ導きます。もっちりと泡立つため、ボディソープ感覚で使いやすいのも魅力。露出が増える季節に向けて、なめらかな肌づくりをサポートしてくれるアイテムです。
ムレや摩擦が気になる季節に。フェムケアを習慣化する
近年注目が高まっているフェムケアですが、「何から始めればいいかわからない」という人も多いのではないでしょうか？特に汗や湿気が増える季節は、デリケートゾーンの乾燥や摩擦、ムレによる不快感が気になりやすくなります。トワニーアンドミーの「デリケート ケアクリーム」は、うるおいを守る保湿成分を配合し、デリケートゾーンをやさしくケアできるアイテムです。
▲トワニーアンドミー「デリケート ケアクリーム」 60g ￥3,080（税込）
下着との摩擦を軽減しながら肌を保護し、乾燥による不快感をサポート。やわらかなテクスチャーで伸びがよく、ラベンダーやムスクを感じる穏やかな香りも魅力です。初めてフェムケアを取り入れる人でも使いやすく、毎日のケアに無理なく取り入れられます。
梅雨から夏にかけては、汗や湿気によるベタつきだけでなく、乾燥や摩擦、角質の蓄積などさまざまな肌悩みが重なりやすい季節。だからこそ、「保湿」「角質ケア」「フェムケア」の３つを意識することが快適な毎日への近道になります。今回紹介した３アイテムは、どれも日常に取り入れやすいアイテムばかり。不快指数が上がりやすい季節を少しでも心地よく乗り切るための参考にしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
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