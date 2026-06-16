ゲームセンターで“スプレー噴射”…客23人がのどの痛み訴え8人搬送　営業妨害疑いで27歳男逮捕　愛知・名古屋市

愛知・名古屋市で27歳の男が逮捕された。

男は市内のゲームセンター内で、何らかの物質をスプレーで噴射し、店の営業を妨害した疑いが持たれている。

店にいた客23人は、のどの痛みを訴え、8人が病院に搬送されている。

男は容疑を認めているという。

店内で“スプレー噴射男”営業妨害で逮捕

愛知県警西署で12日に撮影されたのは、一瞬カメラの方を見て、うつむく男の姿だ。

男は、会社員の斉藤祐斗容疑者（27）。

斉藤容疑者は、名古屋市のゲームセンターで8日、何らかの物質を噴射し、客の避難対応をさせるなど、店の営業を妨害した疑いが持たれている。

店にいた男女23人は、のどの痛みを訴え、8人が病院に搬送されている。

ゲームセンター利用後にスプレー噴射か

現場にいた人は、「のどが急にイガイガし始めて、周りで“音ゲー（音楽ゲーム）”をやっていた人もせき込み始めたから、『アレ？』となった」と当時を振り返っている。

捜査関係者によると、店の防犯カメラには斉藤容疑者とみられる男が音楽ゲームをする姿が映っていたという。

その直後、キーリングがついた小型のスプレーを噴射しながらゲームセンター内を移動し、逃走したとみられる。

斉藤容疑者の自宅からは、通販サイトでも購入できる護身用の催涙スプレーが押収された。

斉藤容疑者は、容疑を認めているという。

（「イット！」 6月15日放送より）