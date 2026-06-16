収納グッズの購入前に見直したい。“片付いて見える家”の共通ルール
収納が足りない気がして、つい収納ケースやカゴを買ってしまうこと、誰しもあると思います。ですが、収納グッズを増やしたからといって、必ずしも部屋が片付くとは限りません。
実際に片付いて見える家ほど、収納用品を買い足す前に“持ち物の管理方法”を見直しているもの。そこで今回は、収納グッズを購入する前に確認したいポイントを紹介します。
“物の住所”を決める
片付かない家に共通しているのが、「どこへ戻せばいいか」が曖昧なこと。ハサミや文房具、充電ケーブルなど、よく使う物ほど定位置が決まっていないと、気づかないうちに部屋のあちこちへ広がっていきます。
“同じ用途の物”が増えていないか確認する
収納不足だと思っていても、実際には同じ用途の物が増えているだけというケースは少なくありません。ボールペン、エコバッグ、保存容器、充電ケーブルなどは、気づかないうちに増えやすい代表例です。
収納スペースを増やす前に、一度持ち物を見直してみましょう。物の量そのものが減ると、収納にも自然と余裕が生まれます。
“空いている収納”を埋めようとしない
収納スペースが空いていると、「何か入れた方がいいかも」と考えてしまうことがあります。しかし最近の整理収納やインテリアでは、“収納を埋める”よりも“余白を残す”考え方が重視されています。
棚や引き出しにゆとりがあると、物が増えたときにも対応しやすく、見た目にも圧迫感が出にくくなります。空いているスペースは無駄ではなく、整った状態を維持するための余裕です。
収納グッズは片付けの解決策ではなく、あくまで手段のひとつ。まずは物の住所を決めること、持ち物を見直すこと、そして収納を埋めすぎないこと。この３つを意識するだけでも、部屋はぐっと管理しやすくなります。収納用品を買い足す前に、一度暮らしの仕組みを見直してみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は整理収納アドバイザーやインテリアコーディネートに関する知見を参考に、編集部が構成しています
🌼リビングが片付かない…。物が集まりやすい家の共通点