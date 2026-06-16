若見えとアカ抜けを同時に叶える！大人世代が試すべき【透明感×抜け感ヘア】３選
「最近髪型が重たく見える」「老け見えが気になる」といった悩みを解決するカギは、トレンドの“透明感”と“抜け感”。髪の長さや質感をほんの少し変えるだけで、表情までフレッシュに若返ります。そこで今回は、大人世代におすすめしたい【ボブディ・ミディアム・セミロング】の最旬スタイルをまとめました。
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れヘアスタイル』３選
透け感バング×ボブディで清潔感と今っぽさをプラス
肩ラインにかかる長さのボブディは、シンプルながらも大人っぽさを演出できる人気スタイル。そこに透け感のある前髪を合わせると、顔まわりが自然に明るくなり、表情まで若々しく見えます。
毛先は軽く内巻きや外ハネで動きを出すのがポイント。さらに透明感ヘアカラーを合わせれば、立体感と軽やかさが加わり、ベーシックなボブディでも地味に見えません。オンでもオフでも使える万能スタイルで、清潔感と今っぽさを両取りできます。
ゆるウルフなミディアムレイヤーで小顔見え
顔まわりにレイヤーを入れたミディアムは、大人世代に人気急上昇中。軽やかさを与えることで、自然な小顔効果とシャープな印象を演出できます。
毛先はあえてラフに仕上げ、くびれを作ることで抜け感が際立ち、トレンド感のあるヘアに。前髪は流し気味に整え、目元を覆いすぎないのがポイント。暗髪にほんのりラベンダーやベージュを忍ばせれば、肌映えしつつ柔らかさが加わります。落ち着きと華やかさを両立したい人にぴったりです。
たっぷりレイヤー×セミロングで大人の華やぎをまとう
胸あたりのセミロングにレイヤーをたっぷり入れると、重さを回避しながら大人っぽさと華やかさを両立できます。
顔まわりに動きをつけるとリフトアップ効果が生まれ、明るくフレッシュな印象に。さらにナチュラルなグラデーションカラーを合わせれば、光の当たり方で髪に立体感が出て、シンプルなまとめ髪も格上げ。ファッションが重たくなりがちな季節でも、軽やかさを残して全体のバランスを整えてくれるのが魅力です。
ほんの少しの工夫で、いつものヘアも“若見えヘア”にアップデートできます。ヘアスタイルは顔の印象を大きく左右するからこそ、今の自分に合ったスタイルを選ぶことが大切。毎日の装いを一層引き立ててくれる最旬ヘアで、新しい自分と出会ってくださいね。＜image出典：instagram（@miyu_beautrium）＞