【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『抱えないようにしていきます』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
面倒な事を背負い込まないようにします。何が正しいかより、リスクを避けることを優先するでしょう。仕事や公の場では力を入れすぎないようにしていくようです。多少やる気がないと思われても、プライベートなどに意識を向けられるようにしていきます。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手に合わせたキャラクター作りをしていきます。あえて自分を低く見せることもあるようです。ただし、気のない素振りやクールなふりだけはやめておきましょう。シングルの方は、無邪気に愛情を見せてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が細かいことで悩まなくなります。
｜時期｜
6月25日 怒られる ／ 6日27日 身近な人が弱る
｜ラッキーアイテム｜
ファーストフード
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞