日本に2度追いつかれドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。2度のリードを守れなかったオランダの指揮官はイラ立ちを隠せなかった。

オランダは2度のリードを守れず、勝ち点1にとどまった。勝利へのカウントダウンが進んでいた後半43分には、コーナーキックから鎌田大地に痛恨ゴールを決められた。

試合後、オランダのクーマン監督は平常心ではいられなかった。ドイツのスポーツ専門誌「キッカー」は、「クーマン『あなたが日本を過小評価するなら、それはあなたの問題だ』 オランダ、2-2の試合後は複雑な心境」と題する記事を掲載した。

「勝てなかったことは残念だ」と話した指揮官。報道陣からの相次ぐドローに関する質問に、「多くの人が日本を過小評価している。それも何百回と。日本を下に見るなら、それはあなたの問題だ」とイラ立ちを隠せなかったという。

同誌は日本の5バックに苦戦を強いられ、結果的に勝ち点1は妥当なものだとした上で、「最高のパフォーマンスとは言えず、大会中にもっと上げていかなくてはならない。ただ、もう一度言っておく。（相手は）日本だったということを」とのクーマン監督のコメントを伝えた。



（THE ANSWER編集部）