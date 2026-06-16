エクラの美容液「fru:C」と「Fru:Cビタミンドロップ5days」が、サンリオの「クロミ」と初コラボレーション。

“とろ〜り濃密”な2つのビタミンC美容液が、「クロミ」デザインの限定パッケージで登場します！

エクラ「fru:C」サンリオ「クロミ」コラボレーション美容液

発売日：2026年6月15日(月)

取扱店舗：全国のドラッグストア

※店舗により発売日が異なります

※一部取り扱いのない店舗もあります

エクラから、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした限定デザインの美容液2種が登場。

「fru:C クロミ限定デザイン」と「Fru:Cビタミンドロップ5days クロミ限定デザイン」が、全国のドラッグストアにて順次発売されます☆

「クロミ」とコラボした限定デザインは「自分史上最高の自分に〜なりたい自分を応援する〜」がテーマ。

毛穴・美白・シミ対策に悩む人の毎日のケアにぴったりな美容液です！

fru:C クロミ限定デザイン

価格：2,750円（税込）

内容量：28ｍL

「fru:C」は、業界新発想の「オールインワンのビタミンC美容液」

空気に触れると壊れやすいビタミンCを、独自製法で「ギュッ」とカプセルに閉じ込めています。

肌に触れた瞬間、カプセルが弾け、フレッシュなビタミンCが角質層まで浸透。

オールインワンタイプなので、これ1本でお手入れが完了します！

忙しい人方にもピッタリな、毛穴ケア美容液です。

朝夜のスキンケアとして使えば、スペシャルケアをしたようなキメの整った肌に☆

限定デザインのパッケージでは、頬に手を当てた「クロミ」が登場。

一緒にスキンケアする気分で、楽しく使えます！

Fru:C ビタミンドロップ5days クロミ限定デザイン

価格：990円（税込）

内容量：1ｍL×5包入り

「Fru:C ビタミンドロップ5days」は、ビタミンCに求める3大肌悩み、シミ対策・美白・毛穴の肌悩みにアプローチする医薬部外品。

とろ〜り濃密な、生WビタミンC美白美容液です！

水溶性ビタミンC誘導体×油溶性ビタミンC誘導体のWビタミンC処方により、速攻性・浸透力・持続力を実現しました。

また、BFS充填法による瞬間密封製法で、容器を作ると同時に美容液を充填。

1回使い切りの個包装にすることで、毎日開けたての新鮮な美容液でケアができます☆

限定のコラボパッケージは「Fru:C ビタミンドロップ5days」を手にする「クロミ」がキュート。

美容液を使ったお手入れタイムにワクワクしているような「クロミ」が描かれています！

「自分史上最高の自分に〜なりたい自分を応援する〜」をテーマにした「クロミ」とのコラボパッケージ。

エクラのサンリオ「クロミ」コラボレーション美容液は、2026年6月15日より順次、全国のドラッグストアにて順次発売です！

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