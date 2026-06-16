銀座コージーコーナーから、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の人気キャラクターをデザインしたスイーツが登場。

プチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」が発売されます☆

銀座コージーコーナー ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」スイーツ

発売日：2026年6月26日（金）

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

※福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません

銀座コージーコーナーに、世代を超えて楽しめるディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズ最新作の人気キャラクターをデザインした9種のプチケーキアソートが、映画の公開に先駆けて登場。

新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで、「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現されています。

ひと目でキャラクターをイメージでき、思わず笑顔になるようなケーキのビジュアルにも注目です。

また、プリンゼリーやフルーツをカラフルに飾り、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のように仕立てたケーキや、焼菓子ギフトがラインナップ☆

＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）

価格：3,564円（税込）

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月30日（木）頃

予約受付期間：2026年6月21日（日）10:00〜7月25日（土）

お渡し期間：2026年6月26日（金）〜7月30日（木） ※5日前までの予約限定（受取日含まず）

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。詳しくはネット予約サイトで確認ください

※ネット予約は一部の店舗のみで実施されています

詰め合わせ内容：

上段左から：・リリーパッド：メロン風味スポンジとミルクホイップクリームのケーキ・フォーキー：レモンカスタード＆ムースのタルト・ブルズアイ：コーヒースポンジとキャラメルホイップクリームのケーキ中段左から：・ボー・ピープ：いちご風味スポンジとラムネ風味クリームのケーキ・ウッディ：バナナホイップクリームのココアタルト・バズ・ライトイヤー：チーズムースのケーキ下段左から：・ジェシー：チーズ風味＆オレンジムースのケーキ・エイリアン：抹茶ホイップクリーム＆スポンジのロールケーキ・ダッキー＆バニー：ミント風味＆レモン風味＆チョコクリームのタルト

「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンがデザインされた、にぎやかで楽しいプチケーキアソート。

「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」など人気キャラクターをはじめ、最新作に登場するキャラクター「リリーパッド」もお目見えします。

BOXには物語をイメージしたイラストが描かれた、おいしく食べたあとも『トイ・ストーリー』の世界観が楽しめるスイーツです。

＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ

価格：637円（税込）

販売期間：2026年6月26日（金）〜7月30日（木）頃

ワクワク感あふれるおもちゃ箱のような、『トイ・ストーリー』の世界観が表現されたポップなケーキ。

苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上には、プリンゼリーにフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせて、作品に登場する「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコがトッピングされています。

フィルムにデザインされた「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のキャラクターたちにも注目です。

＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）

価格：734円（税込）

販売期間：6月26日（金） 〜9月中旬頃 ※銀座コージーコーナーオンラインショップでも購入可能

内容：バターマドレーヌ 3個、いちごマドレーヌ 2個、クッキー（ブルズアイ）1個、クッキー（ジェシー）1個、クッキー（ウッディ）1個、クッキー（バズ・ライトイヤー）1個

「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインしたバッグに、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」など人気のキャラクターをプリントしたクッキーと風味豊かな2種のマドレーヌをアソート。

バッグの表面と裏面には異なるイラストが描かれ、2つの世界観を楽しめるのもポイントです。

自分用にはもちろん、家族やお友だちなどへのプチギフトとしても活躍してくれます。

おもちゃたちの奮闘を連想させるスイーツを囲んで、楽しいひとときが過ごせるケーキや焼き菓子。

銀座コージーコーナーにて2026年6月26日より販売される、ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」スイーツの紹介でした☆

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※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

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