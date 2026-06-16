ウッディ・バズたちのプチケーキアソートや焼き菓子！銀座コージーコーナー ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」スイーツ
銀座コージーコーナーから、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の人気キャラクターをデザインしたスイーツが登場。
プチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」が発売されます☆
銀座コージーコーナー ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」スイーツ
発売日：2026年6月26日（金）
販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗
※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません
※福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません
銀座コージーコーナーに、世代を超えて楽しめるディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズ最新作の人気キャラクターをデザインした9種のプチケーキアソートが、映画の公開に先駆けて登場。
新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで、「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現されています。
ひと目でキャラクターをイメージでき、思わず笑顔になるようなケーキのビジュアルにも注目です。
また、プリンゼリーやフルーツをカラフルに飾り、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のように仕立てたケーキや、焼菓子ギフトがラインナップ☆
＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）
価格：3,564円（税込）
販売期間：2026年6月26日（金）〜7月30日（木）頃
予約受付期間：2026年6月21日（日）10:00〜7月25日（土）
お渡し期間：2026年6月26日（金）〜7月30日（木） ※5日前までの予約限定（受取日含まず）
※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。詳しくはネット予約サイトで確認ください
※ネット予約は一部の店舗のみで実施されています
詰め合わせ内容：上段左から：
・リリーパッド：メロン風味スポンジとミルクホイップクリームのケーキ
・フォーキー：レモンカスタード＆ムースのタルト
・ブルズアイ：コーヒースポンジとキャラメルホイップクリームのケーキ中段左から：
・ボー・ピープ：いちご風味スポンジとラムネ風味クリームのケーキ
・ウッディ：バナナホイップクリームのココアタルト
・バズ・ライトイヤー：チーズムースのケーキ下段左から：
・ジェシー：チーズ風味＆オレンジムースのケーキ
・エイリアン：抹茶ホイップクリーム＆スポンジのロールケーキ
・ダッキー＆バニー：ミント風味＆レモン風味＆チョコクリームのタルト
「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンがデザインされた、にぎやかで楽しいプチケーキアソート。
「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」など人気キャラクターをはじめ、最新作に登場するキャラクター「リリーパッド」もお目見えします。
BOXには物語をイメージしたイラストが描かれた、おいしく食べたあとも『トイ・ストーリー』の世界観が楽しめるスイーツです。
＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ
価格：637円（税込）
販売期間：2026年6月26日（金）〜7月30日（木）頃
ワクワク感あふれるおもちゃ箱のような、『トイ・ストーリー』の世界観が表現されたポップなケーキ。
苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上には、プリンゼリーにフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせて、作品に登場する「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコがトッピングされています。
フィルムにデザインされた「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のキャラクターたちにも注目です。
＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）
価格：734円（税込）
販売期間：6月26日（金） 〜9月中旬頃 ※銀座コージーコーナーオンラインショップでも購入可能
内容：バターマドレーヌ 3個、いちごマドレーヌ 2個、クッキー（ブルズアイ）1個、クッキー（ジェシー）1個、クッキー（ウッディ）1個、クッキー（バズ・ライトイヤー）1個
「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインしたバッグに、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」など人気のキャラクターをプリントしたクッキーと風味豊かな2種のマドレーヌをアソート。
バッグの表面と裏面には異なるイラストが描かれ、2つの世界観を楽しめるのもポイントです。
自分用にはもちろん、家族やお友だちなどへのプチギフトとしても活躍してくれます。
おもちゃたちの奮闘を連想させるスイーツを囲んで、楽しいひとときが過ごせるケーキや焼き菓子。
銀座コージーコーナーにて2026年6月26日より販売される、ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」スイーツの紹介でした☆
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※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります
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