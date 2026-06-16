そば屋（そばを提供している店）はいくつかに分類される。手打ち個人、老舗、のれん会、街そば、街食堂（ドライブインなど含む）、街チェーン、製粉製麺所、大衆そば、立ち食いそばなどである。ところが、このどれに当てはめていいか分からないユニークなそば屋が、小田急相模原駅から8分ほど歩いたところにあるという。さっそく訪問してみることにした。

【画像】ハワイアンな雰囲気のお店で出されるのは、まさかの“そば”！識破りの安さとウマさで人気を集める「ぶっかけ蕎麦」がこちら

場所は小田急相模原駅から歩いて7分

6月初めの土曜日、小田急相模原駅に降り立つ。実に10年ぶりだ。



10年ぶり小田急相模原駅に降り立つ

北口には以前はなかった高層マンションがそびえ立っていて驚いた。昔ながらの南口のロータリー側に降りる。

アクト南口一番街商店街のひとつ先のやや広い道を相模大野方向へ進んでいく。

イトーヨーカドーを過ぎるとY字交差点が現れるのでその左側を進むと……。

何やら「そば・うどん」のノボリがみえてきた。

外観はカフェかパティスリーと見間違う雰囲気

しかも、ピーチイエローの外壁の一戸建て。どう考えてもそば屋にはみえない外観である。店前の駐車場には白いさざ波が打ち寄せるイラストまで施工されている。

カフェかパティスリーと見間違う雰囲気である。

看板には「STAND OSOBA & mini Beer Petit Bonheurプチ ボヌール」と記されている。確かにそば屋である。ここに間違いない。

梅雨入り前のなんと爽やかな青空と外観なんだろう。

期待が膨らむ。

コックコートを身にまとったオーナー夫妻はハワイ好き

外に置いてあるメニューをみていると、コックコートを身にまとったオーナーの井上幸一さん（70歳）と奥様が外に出てきて、にこやかに歓迎してくれた。

「どうぞどうぞ、空いてますので、さあどうぞ」

入口にはオールドアメリカンな看板がいくつも飾ってある。そして、店に入るとさらにビックリ。白を基調とした5人掛けのテーブル、7人掛けのカウンターと椅子が並んでいる。

壁にはハワイアンな風景が描かれており、BGMもまさにハワイアン。

モニターにはハワイの風景が流れている。一瞬にして心地よい別世界にワープしてしまったようだ。

店内には地元の方だろうか、年配の夫婦がビールを飲んで食事をしたり、若い男性がそばのセットメニューとビールを頼んで静かに本を読んでいる。どう考えてもそば屋とは思えない雰囲気である。

昼のメニューをチェック

昼のメニューをみてみよう。

お得なセットメニューは以下の通り。驚きの安さである。

「ミニ温泉卵丼＆素蕎麦または素うどんセット（温・冷）」600円

「ミニかき揚げ丼＆素蕎麦または素うどんセット（温・冷）」650円

「ミニ厚切りハムカツ丼＆素蕎麦または素うどんセット（温・冷）」650円

「ミニカレーライス＆素蕎麦または素うどんセット（温・冷）」650円

「ミニハヤシライス＆素蕎麦または素うどんセット（温・冷）」700円

おそば・うどんは以下の通りで、こちらも破格な安さである。そばは細いそば、太いそば、田舎そばの3種類が選ぶことができる。

「素そばまたは素うどん（温・冷）」350円

「ぶっかけそば・うどん（温・冷）」400円

「カレーそば、カレーうどん」550円

「カツカレーそば、カツカレーうどん」750円

トッピングは50円からという潔さである。

「生卵」50円、「温泉卵」100円、「きつね」「コロッケ」「大根おろし」「とろろ」「ひきわり納豆」100円、「もつ煮」200円、そして「本日の天ぷら（なす天、春菊天、かき揚げ天など）」がそろう。

ご飯ものはミニサイズからチョイスできてこちらもあり得ない安さ。でも量はとっても多いらしい。

「お稲荷さん」100円、「カレーらいす（ミニ）」350円、「ハヤシらいす（ミニ）」400円、「かき揚げ丼」500円、「カレーらいす（レギュラー）」、「厚切りハムカツ丼（ウスター・味噌カツソース）」550円、「みそカツ丼」、「ハヤシらいす（レギュラー）」600円、「ハーフ（カレー）+ハーフ（ハヤシ）（レギュラー）」700円、「カツカレー」800円。

まずは人気メニューを注文

人気メニューをたずねると、そばは「かき揚げ天や春菊天などと素蕎麦」、ご飯ものは「カレーらいす」「ハヤシらいす」「厚切りハムカツ丼」などだという。長考しながら、まず、「素蕎麦+かき揚げ」500円と「厚切りハムカツ丼（味噌カツソース）」550円、それにおつまみの「モツ煮込み」350円と「コエド毬花（小瓶）」600円を注文した。

調理の間、なぜカフェのような外観やハワイアンな内装になったのかを女将さんにたずねてみた。井上オーナーはスキューバダイビングの愛好家で、二人ともハワイには憧れがあったそうだ。しかし、今は高年齢になってきてハワイにはいけないので、店の雰囲気だけでもハワイアンにしようと決めたのだとか。

店は自宅で、入口まわりや内装のペンキ塗りは井上オーナーがDIYで仕上げたという。そば屋をやろうと決めてから、2年くらいずっとDIYをしていたので、近所の方からは、「何の店ができるのか」とウワサになっていたそうである。

話をしていると、注文品が登場した。おつまみの「モツ煮込み」と「コエド毬花（小瓶）」からスタートである。この組み合わせは最高だ。

「モツ煮込み」は豚モツとごぼう、ニンジンなどがよく煮込まれている。もちろん自家製である。

「コエド毬花（小瓶）」は夜の部で出す冷し方で提供してくれた。香りがよいビールである。

「これは最高にうまい」

「素蕎麦+かき揚げ」と「厚切りハムカツ丼（味噌カツソース）」が登場した。

まずつけ汁をひとくち。これはよく出汁が利いている。かつお節、さば節、昆布、そして煮干しが入っているそうだ。返しは丁度よい具合だ。そばを少しつゆにつけて食べてみる。このそばは加水が低めで、やや硬めでコシがある。

近所の製麺屋に配合などを特注で製造依頼し、試行錯誤して完成させたという。かき揚げは立体的でサクッと揚がっている。

そばは量も多めで食べ応えがある。そば湯もいただいて大満足である。

「厚切りハムカツ丼（味噌カツソース）」は四角いどんぶりに厚めのハムカツが3つにカットされて、それに味噌カツソースと白ごまがたっぷりとかかっている。

ハムカツを味噌カツソースで食べたのは初めてだが、これは最高にうまい。

ご飯の上にキャベツの千切りがあるのがまたナイスである。

「ぶっかけ蕎麦」と「カレーらいす（ミニ）」を追加注文

あっという間に食べてしまったので、「ぶっかけ蕎麦」に「とろろ」と「ひきわり納豆」のトッピングと「カレーらいす（ミニ）」を注文した。今度は人気の田舎そばに変更してみた。

程なくして登場した「ぶっかけ蕎麦」をみると今度はすごく太いそばである。きゅうりの千切り、わかめ、ねぎ、たぬきがのっている。それに「とろろ」と「ひきわり納豆」をドバっとかけてズルズルと食べていく。薬味はわさびとしょうが。まず田舎そばをひとくち。これはコシがハンパない。

平打ち麺で信州そばのようだ。そこに「とろろ」と「ひきわり納豆」ときゅうりの千切り、まさに初夏の味である。でも周りはハワイの趣である。なんだか楽しいぞ。

ご飯もので1番人気の「カレーらいす（ミニ）」をひとくち。複雑なスパイスの味がする。

そして、次にカッとした辛さがやってくる。これもオーナーの独自の配合で作っているそうだ。ミニではなくてレギュラーサイズで食べてみたい。

素敵なそば屋を始めることになった経緯を井上オーナーに聞いてみた

調理を終えたところで、井上オーナーがカウンターに出てきてくれた。そば屋を始めることになった経緯を聞いてみたが、これがなかなか素敵な内容だった。

井上オーナーは若い時からスキューバダイビングが好きで週末はよく潜りにいっていたそうだ。一方、平日は30代頃から池袋にある会社に通勤して、至る所で立ち食いそばを食べていたという。池袋なら西口の「君塚」（2023年5月閉店）、初台なら「加賀」、日暮里なら「一由そば」などに足繁く通っていた。神田や上野あたりでもそば屋で酒を飲み、せいろそばで〆るそば飲みが大好きだったと語る。

そこで、定年後、時間ができたのでそば屋で働こうと履歴書を出すも、すべて却下されてしまう。そんな様子をみていた奥さんが「それなら、自分でやっちゃえばいいじゃないの！」と提案すると、目がキラッと輝いて即決定。もちろん料理は好きでよく作っていたとか。

開業を決めてからというもの、人気店などに行き調査を続けていった。そして味を覚えて、提供する味の輪郭を決めていったという。店舗のDIYをしながら2年間じっくりと計画をあたため、2025年11月、今のスタイルでオープンした。

井上オーナーはさらっと話をしているが、ビジネスとしては決して楽な道ではなかったと思う。しかし、とにかく味はビシッと決まっている。ご飯ものも天ぷらもすべて自家製である。そばは地元の製麺屋に依頼しており、手打ちや機械打ちではないので、ちょっとへりくだって「STAND OSOBA」という枕言葉をつけてはいるが、そば粉の配合などは井上オーナーが決めている。相当の技術を持ってこの世界に入ってきたのだろう。

井上オーナーからご挨拶

最後にお客様への挨拶をいただいた。

「蕎麦好きで、ハワイが好きな夫婦が始めた、そば屋っぽくない外観の小さなそば屋です。お店でゆっくりくつろいで、そば・うどんやご飯もの、ビールやお酒やワインなどを楽しんでいただければ幸いです。そんなささやかな楽しみを提供していこうと考えています。ご近所の方や小田急相模原に立ち寄られた方は、是非、お越しください」

井上夫妻に見送られ店を後にした。今度はアクト南口一番街商店街を歩いて駅に戻ることにした。イトーヨーカドーは古めかしい外観だが大混雑だ。雑然とした商店街の向こうには再開発のビルがみえた。

店の名前の由来を聞くのを忘れてしまったが、「ささやかな楽しみ（petit bonheur［プチ・ボヌール］：小さな幸せ）を提供したい」という井上オーナーの言葉にその由来があることはすぐに分かった。なぜフランス語になったかは今度また聞いてみよう。素敵な訪問であった。

INFORMATION

「STAND OSOBA & mini Beer Petit Bonheurプチ ボヌール」

住所 神奈川県相模原市南区松が枝町8-7

営業時間 火・水・金・土 11：30〜15：00／18：00〜23：00、日 11：30〜15：00

定休日 月・木

https://www.instagram.com/petitbonheur1109/

（坂崎 仁紀）